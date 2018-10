Groclin: Zadłużenie netto wyniesie ok. 10 mln zł na koniec 2018 r.



Warszawa, 31.10.2018 (ISBnews) - Groclin bardzo pozytywnie ocenia sprzedaż udziałów CADM Automotive z punktu widzenia wyników i bilansu spółki oraz szacuje, że zadłużenie netto na koniec roku wyniesie ok. 10 mln zł, poinformował ISBnews prezes i największy udziałowiec Andre Gerstner. Spółka chce też "mocno pilnować" poziomu zadłużenia w przyszłości.

"Ta transakcja ma bardzo pozytywny wpływ na nasze wyniki i bilans. Odnotujemy duży zysk na sprzedaży udziałów CADM-u. Ponadto z naszych zobowiązań zejdzie blisko 30 mln zł, które miały być przeznaczone na wykup pozostałych udziałów CADM od Michała Laski. Uważam, że nasze zadłużenie netto na koniec roku wyniesie zaledwie 10 mln zł" - powiedział Gerstner w rozmowie z ISBnews.

"Poprawa sytuacji finansowej przełoży się na nowe zamówienia. Nasi kontrahenci nie mieli zastrzeżeń co do naszej jakości, jednak poziom zadłużenia blokował nowe zamówienia. Będę dążył do dalszego zmniejszenia zadłużenia poprzez sprzedaż części nieużywanych nieruchomości zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Groclin z dużo większą uwagą będzie dobierał kontrakty, będziemy unikać tych, które angażują i blokują zbyt duży kapitał. Tak duże zadłużenie spółki nie może się już powtórzyć. Będziemy tego mocno pilnować" - dodał prezes.

Gerstner wskazał też, że liczy na dalszą, dobrą współpracę z CADM Automotive.

"Mamy wspólne projekty i sprzedaż udziałów tu nic nie zmienia. Pracujemy wspólnie np. nad wyposażeniem wnętrza dla BMW. Liczę na dalszą współpracę przy nowych projektach, nasze relacje biznesowe się nie zmienią" - podsumował.

Wczoraj Groclin podał, że zawarł warunkową umowę sprzedaży 51% udziałów w CADM Automotive za 42,5 mln zł na rzecz CADM Holdings, spółki zależnej od funduszu Abris Mid-Market Fund III LP.

Prezes przypomniał, że spółka nabyła te udziały 2,5 roku temu za 10 mln zł. Wskazał, że wyjście z CADM na takich warunkach jest dla Groclinu bardzo korzystne, a pozyskane środki przeznaczy na rozwój w segmencie poszyć. Dodatkowo prezes Groclinu zapowiadał sprzedaż zbędnego majątku, którego szacunkowa wartość to 10-15 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i zmniejszenie zadłużenia.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,5 mln zł w 2017 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)