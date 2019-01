Sprzedaż Archicomu spadła o 17,4% r: r do 361 lokali w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Archicom sprzedał 361 lokali w IV kw. 2018 r., czyli o 17,4% mniej r/r, podała spółka. W całym 2018 r. sprzedaż sięgnęła 1 370 lokali, co oznacza spadek o 4,3% r/r, podała spółka.

"Sprzedaż Grupy Archicom w IV kwartale 2018 roku wyniosła 361 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku (437 lokale), zmalała o 17,4%. Łącznie w 2018 r. sprzedaż wyniosła 1 370 lokale, co w porównaniu do wyników w 2017 roku (1 431 lokali), oznacza spadek o 4,3%" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie poinformowano, że spółki z Grupy Archicom zawarły w 2018r. 1 329 notarialnych umów przenoszących własność lokali, co w porównaniu z liczbą lokali wydanych w 2017 r. (942 lokali) oznacza wzrost o 41,1%. Deweloper podkreśla, że w 2018 r. przekazał rekordową liczbę lokali.

"Wzrost cen mieszkań w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spowodował wg szacunków analityków osłabienie popytu na rynku pierwotnym nawet o kilkanaście procent, dlatego jesteśmy zadowoleni z końcowego rezultatu, który osiągnęliśmy w 2018 r. " - skomentował prezes Krzysztof Andrulewicz, cytowany w komunikacie.

"Do zachowania stabilnego poziomu sprzedaży niezbędne jest posiadanie zdywersyfikowanej oferty, dlatego zgodnie z zapowiedziami, w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy kolejne etapy inwestycji Olimpia Port oraz rozpoczęliśmy sprzedaż mieszkań w projekcie Nowe Żerniki. W 2019 r. chcemy się dalej rozwijać na wszystkich rynkach na których działamy i planujemy m.in. rozpoczęcie pierwszej inwestycji w Krakowie" - dodał.

Najpopularniejszym osiedlem wśród klientów Grupy Archicom jest niezmiennie wieloetapowe osiedle społeczne Olimpia Port. W 2018 r. dużym zainteresowaniem cieszyły się również mieszkania na wrocławskich osiedlach Słoneczne Stabłowice, Cztery Pory Roku, Forma i Księżno. Istotne znaczenie w strukturze sprzedaży miały również realizowane przez Archicom Polska inwestycje: Łąkowa w Łodzi i Przylesie Marcelin w Poznaniu, podała też spółka.

"Oferta mieszkaniowa grupy to obecnie około 1 850 lokali dostępnych w kilkunastu projektach mieszkaniowych we Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu oraz Trójmieście. W 2018 r. do sprzedaży trafiło prawie 1 250 lokali w kolejnych etapach realizowanych wcześniej osiedli (Browary Warszawskie Cztery Pory Roku, Forma, Olimpia Port, Słoneczne Stabłowice) oraz w inwestycji Czwarty Wymiar. Grupa zabezpieczyła od początku roku grunty na budowę ponad 600 mieszkań, a bank gruntów umożliwia aktualnie budowę około 5 500 mieszkań" - czytamy dalej w komunikacie.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty w Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)