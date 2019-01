Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln zł przychodów w IV kw. 2018



Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Ten Square Games miał szacunkowo 42,5 mln zł przychodów w IV kw. 2018 roku i były one o 325% wyższe r/r oraz o 20% wyższe kw/kw, podała spółka.

"Ostatni kwartał ubiegłego roku był bardzo udany. Dynamika wzrostu przychodów w porównaniu do czwartego kwartału 2017 roku jest imponująca. Również w stosunku do trzeciego kwartału 2018 roku zanotowaliśmy solidny wzrost sprzedaży, mimo mniejszych wydatków na marketing w czwartym kwartale ze względu na wzrost cen reklamy spowodowany większą aktywnością sektora e-commerce w okresie przedświątecznym. Kluczowy wpływ na wzrost przychodów w czwartym kwartale miały bardzo dobre wyniki sprzedaży gry Fishing Clash, której pierwsze urodziny świętowaliśmy w listopadzie 2018. To nasz hit i najpopularniejsza na świecie gra wędkarska. Istotny wpływ na przychody miały również cieszące się dużą popularnością nasze pozostałe gry: Let's Fish (obecna na rynku od 7 lat) i Wild Hunt - sportowy symulator polowań dla wszystkich fanów myślistwa i rywalizacji. Zarówno Let's Fish jak i Wild Hunt miały rekordową sprzedaż w czwartym kwartale" – powiedział wiceprezes Ten Square Games Arkadiusz Pernal, cytowany w komunikacie.

Dodał, że podstawą dynamicznego rozwoju spółki w nowym roku będzie wykorzystanie potencjału jaki mają gry, do których spółka systematycznie wprowadza udoskonalenia, oraz publikacja nowych gier. Prace nad przygotowaniem nowych produkcji do fazy soft launch (m.in. MiniGolf) idą zgodnie z harmonogramem.

Podane przez zarząd spółki Ten Square Games szacunkowe przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2018 r. mogą różnić się od danych ostatecznych, które będą zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok. Publikacja raportu rocznego planowana jest na 21 marca 2019 roku, wskazano także.

Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.

