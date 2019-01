Projekt przedłożył minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt przedłuża na 2019 r. rozwiązanie zastosowane w 2018 r., polegające na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenia – zamiast wniosku o przyznanie tych płatności – oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian w porównaniu do wniosku z roku poprzedniego.

W 2018 r. z możliwości tej skorzystało ok. 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 r. będzie to podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30 proc. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego.

Wprowadzone w 2018 r. rozwiązanie pozwoliło znacznie uprościć procedurę wnioskowania o płatności, co było szczególnie istotne w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku wdrażania tzw. geoprzestrzennego wniosku, który nałożyła KE na wszystkie kraje członkowskie.

Ponieważ 2019 r. jest dopiero drugim rokiem, w którym wszystkie wnioski o przyznanie pomocy mają być składane na elektronicznym formularzu, konieczne jest wydłużenie przejściowego rozwiązania, aby zapewnić sprawne wypełnienie tego obowiązku.

Tak samo jak w 2018 r., złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oświadczenia będą mogli składać rolnicy, w gospodarstwach których nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych we wniosku z poprzedniego roku, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 r. wynosiła mniej niż 10 ha.

Ponadto, zgodnie z projektem, wszyscy rolnicy, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności otrzymają od ARiMR częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, co ułatwi wypełnianie wniosków w formie elektronicznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Anna Wysoczańska