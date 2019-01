MF: Sfinansowano 34% całorocznych potrzeb pożyczkowych



Warszawa, 08.01.2019 (ISBnews) - Poziom sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wyniósł ok. 34% na koniec grudnia 2018 r., podał resort finansów.

"Stopień sfinansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa wynosi ok. 34% (ostateczny poziom będzie znany po zamknięciu roku budżetowego 2018)" - czytamy w komunikacie.

Miesiąc temu resort podał, że według stanu na 30 listopada 2018 r., finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu na 2018 r. było na poziomie ok. 82% (według ustawy budżetowej) i 94% (według przewidywanego wykonania). Potrzeby pożyczkowe brutto na 2018 r. według ubiegłorocznej ustawy budżetowej opiewają na 181,7 mld zł, zaś potrzeby pożyczkowe brutto według przewidywanego wykonania z projektu ustawy budżetowej na 2019 r.: 159,5 mld zł.

Według projektu ustawy budżetowej na 2019 r., planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2018 r.) wynosi 163 705,3 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)