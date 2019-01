Jak podano w komunikacie, rejsy między Warszawą a Delhi początkowo będą wykonywane pięć razy w tygodniu. Samoloty z Warszawy będą startować we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele o godz. 22.40, by lądować w Delhi o godz. 9. czasu lokalnego następnego dnia. Rejs powrotny zaplanowano na poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele na godz. 11.15 czasu lokalnego, z lądowaniem na Lotnisku Chopina o godz. 15.50.

Dreamliner lecąc z Warszawy do Delhi pokona 5 271 km w czasie sześciu godzin 50 minut. W drodze powrotnej lot ma potrwać osiem godzin.

"Długo oczekiwane połączenie LOT-u do Indii staje się faktem. Jest mi niezmiernie miło ogłosić, że ten niezwykły kierunek dołącza dziś do rosnącej siatki połączeń LOT-u, a już we wrześniu tego roku, pierwszy dreamliner LOT-u wyląduje w sercu Indii na Delhi Airport" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

Jak przekazała spółka, "Delhi zostało wybrane nieprzypadkowo spośród kierunków azjatyckich".

"Indie są siódmą gospodarką świata, której wartość wynosi 2 439 mld USD (...) państwem zamieszkiwanym przez ponad 1,3 mld osób. Po Singapurze, Indie są dla polskich przedsiębiorców drugim ośrodkiem inwestycji bezpośrednich w Azji. Z kolei Polska dla indyjskiego biznesu jest ważnym rynkiem inwestycji w sektorze IT i bramą do krajów Unii Europejskiej. Nowe połączenie LOT-u będzie kluczowym elementem w budowaniu więzi gospodarczych i dalszego rozwoju relacji biznesowych między krajami" - czytamy.

LOT tłumaczy, że połączenie zostało uruchomione także z myślą o odwiedzających Indie turystach, a także tych z całego świata. "Rozciągający się od Oceanu Indyjskiego po Himalaje kraj prezentuje niezwykłą różnorodność kulturową i religijną. Wyróżnia go też wyjątkowa, znana na całym świecie kuchnia. Bezpośrednie połączenie lotnicze między krajami z pewnością uwolni potencjał turystyczny między Polską, Europą a Indiami" - napisano.

Spółka przekazała, że nowe połączenie Warszawa-Delhi jest dedykowane również dla pasażerów z Europy Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej, w tym z Brukseli, Hamburga, Dusseldorfu, Pragi i Budapesztu, dla których Lotnisko Chopina ma być dogodnym portem tranzytowym.

LOT przypomniał, że nawiązał umowę code-share z Air India, "którą planuje rozwijać – odtąd na połączeniach LOT-u do i z Frankfurtu widnieją także kody indyjskiego przewoźnika".

"Nowe połączenie nie tylko umożliwi najkrótszą i najwygodniejszą podróż między Polską a Indiami. Rejsy zapewniają pasażerom z i do Indii połączenie z kluczowymi miastami w Europie Zachodniej i Europie Środkowo-Wschodniej. Potencjał pasażerski jest ogromny - między Indiami, a Europą podróżuje obecnie 8,9 miliona pasażerów" - powiedział Milczarski.

Spółka przekazała, że dreamlinery LOT-u mają trzy klasy podróży: LOT Business Class, LOT Premium Economy Class oraz LOT Economy Class.

LOT dodał, że uruchomienie połączenia z Warszawy do Delhi zostało zaplanowane w strategii rentownego wzrostu, którą LOT wdraża od początku 2016r., a większość z jej założeń polski przewoźnik zrealizował przed czasem.

W grudniu ub. roku przewoźnik odebrał kolejne nowe samoloty: Boeinga 737 MAX 8 i cztery Embraery 190 (przewoźnik ma już w swojej flocie 34 Embraery czterech typów). Na ten rok zaplanowane są dostawy kolejnych dziewięciu B737 MAX, których liczba do końca tego roku wzrośnie do 14. W tym roku do floty zostaną też włączone cztery kolejne samoloty dreamliner B787, dzięki czemu ich liczba we flocie LOT-u zwiększy się do 15.

LOT w ub. roku przewoźnik przewiózł ponad 8,8 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W 2019 r. roku planuje przekroczyć barierę 10 mln przewiezionych osób. Przewoźnik w swojej ofercie ma ponad sto regularnych połączeń do Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta