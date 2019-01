Ultimate Games planuje wydać rekordową liczbę 54 gier w 2019 roku



Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zamierza wydać w tym roku 54 gry, w tym porty starszych gier na nowe platformy, podała spółka. Należą do nich m.in. "Phantom Doctrine", "Hard West", "Professional Fishing (Pro Fishing) Mobile", "Unlucky 7", "Agony", "Deadliest Catch: The Game", "Thief Simulator", "Bug Academy" oraz "Woodzone".

"Ten rok zapowiada się dla nas rekordowo, jeśli chodzi o plany wydawnicze. W wielu grach upatruję duży potencjał komercyjny. Ich sukces pomoże nam dalej realizować strategię długoterminową" - powiedział CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Wśród zapowiedzi jest "Phantom Doctrine" na Nintendo Switch - strategia gra szpiegowska, której akcja toczy się w latach 80. ubiegłego wieku i prezentuje alternatywną wersję zimnej wojny. "Hard West" na Nintendo Switch to z kolei turowa gra taktyczna, rozgrywająca się na fikcyjnej wersji Dzikiego Zachodu, gdzie oprócz napadania na banki i walki z siejącymi postrach bandytami spotkać można diabły, duchy i nieumarłych, podano również.

"'Professional Fishing (Pro Fishing) Mobile' na smartfony to popularny symulator wędkarstwa, dzięki któremu gracz może się poczuć jak prawdziwy wędkarz. W tej wersji można dodatkowo stworzyć własny klub wędkarski i rywalizować z innymi graczami" - czytamy dalej.

"Unlucky 7" na PC to przygodowa gra akcji w klimacie horroru. Gracze wcielają się tu w zwierzęta, którym nadano ludzkie cechy, istoty z problemami, mające na sumieniach niejeden grzech.

"Agony" na Nintendo Switch to pierwszoosobowy horror osadzony w piekle, z kolei stworzone we współpracy z telewizją Discovery "Deadliest Catch: The Game" na PC to symulator poławiania krabów, w którym gracze - jako kapitanowie statku - wyruszają na Morze Beringa, wskazano także.

"Dwa kolejne tytuły to: 'Woodzone' (na PC) - wyjątkowa okazja na zostanie przedsiębiorczym drwalem, w której gracz posiada firmę rozwijającą się na jego oczach lub wchodzi po szczeblach kariery w innej korporacji, aby w końcu zostać w niej szefem, oraz 'Bug Academy' (na Nintendo Switch) - produkcja umożliwiająca szkolenie owadów, która ma się wyróżniać m.in. zwariowanym klimatem, rozgrywką opartą na radosnym chaosie oraz urokliwą oprawą audiowizualną" - czytamy dalej.

Kolejną propozycją będzie też "Thief Simulator" na Nintendo Switch, gdzie głównym bohaterem jest złodziej włamujący się do domów i wykradający z nich cenne przedmioty.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)