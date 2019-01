Jak przypomniał Merchel, "zostaliśmy z setkami podwykonawców, którzy nie mieli płatności przez Astaldi". "Nie płacono już od kwietnia, czerwca 2018 roku, opóźnienia były wielomiesięczne, a podwykonawcy nie zwracali uwagi, że Astaldi im nie płaci. Po rozwiązaniu umowy z Astaldi uaktywnił się także rynek podwykonawców" - podał prezes PKP PLK.

"W zdecydowanej większości były to żądania słuszne, dlatego podjęliśmy działania już od pierwszych dni po zejściu Astaldi z budowy" - powiedział Merchel. "Przez pierwsze dwa miesiące, od początku października do początku grudnia wypłaciliśmy ok. 60 mln zł" - podał prezes PKP PLK.

"Po spotkaniu z podwykonawcami w Pruszkowie (6 grudnia 2018 roku - PAP) zostały poczynione odpowiednie ustalenia i rozpoczęliśmy mediacje już po tygodniu" przy wsparciu Prokuratorii Generalnej - przypomniał Merchel. "Już w tej chwili przekroczyliśmy 100 mln, mamy w tej chwili 107 mln wypłaconych roszczeń" - powiedział Merchel.

Jak dodał, do rozliczenia zostało kilkadziesiąt milionów, które są analizowane i podlegają dalszym mediacjom. "To są roszczenia m.in. za 5 tys. czy 15 tys. zł, ale ze wszystkimi musimy się zmierzyć. Proces będzie trwał, nie zakończy się w ciągu tygodnia czy miesiąca. Dysponujemy pieniędzmi publicznymi, dlatego musimy bardzo dokładnie analizować wszelkie roszczenia" - powiedział prezes PKP PLK.

"Gdy poddostawca wykonał usługę, dostarczył towar i jest dokumentacja potwierdzająca usługę, to na pewno będzie miał zapłacone. Do 50 tys. zł nie było obowiązku zgłaszania podwykonawców i to powodowało, że umów było bardzo dużo" - przypomniał Merchel.

Szacowane łączne zobowiązania wobec podwykonawców Astaldi to około 180 mln zł.

Włoska firma Astaldi pod koniec września przysłała do PKP PLK informację, że umowy dotyczące modernizacji linii Dęblin – Lublin oraz linii Poznań - Leszno wygasły. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wezwały włoską firmę 2 października do podjęcia prac na kontraktach, tj. linii kolejowej nr 7 na odcinku Dęblin – Lublin oraz linii Poznań – Wrocław. W związku z tym, że włoska firma nie podjęła prac na obu liniach, PLK 5 października złożyły oświadczenia o odstąpieniu od obu umów z winy konsorcjantów.

autor: Łukasz Pawłowski, Mariusz Polit

