Pytany na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu o plany dot. udziału w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, Morawiecki zapowiedział, iż jego rozpoczynający się w środę pobyt w Davos będzie okazją do spotkań z premierami, z przedstawicielami największych instytucji rozwojowych i finansowych świata oraz przedsiębiorców. Celem tych rozmów - jak mówił szef polskiego rządu - będzie pokazywanie naszego modelu gospodarczego.

Premier zwrócił jednocześnie uwagę, że "z takich spotkań jak to w Davos rodzą się kolejne możliwości inwestycyjne", co służy z kolei wzrostowi zarobków Polaków. "Wyjazd do Davos jest przede wszystkim po to, żeby Polacy żyli na poziomie europejskim" - zaznaczył Morawiecki.

Jak dodał, ważnym elementem Światowego Forum Ekonomicznego jest też dyskusja na temat sprawiedliwego systemu gospodarczego i finansowego dla całego świata.

"Bardzo mocny polski głos, który wzywa do ograniczenia stosowania unikania płacenia podatków, a w szczególności tzw. rajów podatkowych, które służą najbogatszym ludziom, najbogatszym firmom do unikania uczciwego płacenia podatków - tak jak to robią uczciwi Polacy, polskie małe, średnie i duże polskie firmy - jest dla mnie bardzo ważnym celem wyjazdu do Davos" - akcentował premier.

Wśród tematów poruszanych podczas Forum wymienił też sytuację gospodarczą na świecie, rolę banków centralnych i instytucji finansowych oraz sygnalizowane przez niektórych spowolnienie światowej koniunktury gospodarczej. Zauważył w tym kontekście, że niektórzy "dziwią się, że w Polsce tak ładnie rośniemy, ok. 5 proc. rocznie wynosi wzrost gospodarczy".

"My oczywiście jesteśmy wprzęgnięci w gospodarkę światową i dlatego biorąc udział w dyskusji w Davos na temat jakości modelu gospodarczego, jakości systemu finansowego, my jednocześnie przyczyniamy się do tego, żeby koniunktura trwała, żeby tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju gospodarczego w Polsce" - dodał Morawiecki.

Powrót premiera ze Światowego Forum Ekonomicznego planowany jest w piątek.(PAP)

autorzy: Marceli Sommer, Karolina Kropiwiec