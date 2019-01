Michałkiewicz przypomniał na konferencji prasowej, że w listopadzie minionego roku uchwalona została ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. "Ta ustawa będzie finansowała różnego rodzaju działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W tej chwili powstaje plan działań, które będą realizowane i finansowane w ramach budowy wsparcia systemu osób niepełnosprawnych; do końca stycznia będzie on ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej" - podkreślił.

Jak poinformował, w planie tym położony będzie nacisk m.in. na mieszkania i dostęp do mieszkań - dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie dostępu do kupna lub wynajmu. "Mamy też program, który będzie likwidował barierę w dostępie do domów jednorodzinnych - będziemy finansować instalowanie wind oraz tworzenie podjazdów" - powiedział Michałkiewicz. Wskazał również na planowane stworzenie usług dla osób niepełnosprawnych - program opieki oraz asystentury dla osób z niepełnosprawnością, żeby - zaznaczył - "poprzez wsparcie była szansa na samodzielne życie".

Sekretarz stanu w MRPiPS zwrócił również uwagę na program przygotowany przez ministerstwo zdrowia, który przewiduje "nowe usługi i świadczenia związane z rehabilitacją i zaopatrzeniem wyrobów medycznych, żeby i rehabilitacja i wyroby były dostępne dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniały ich potrzeby". Z kolei Ministerstwo Środowiska, jak dodał Michałkiewicz, przygotowało "duży program udostępnienia parków narodowych dla osób niepełnosprawnych". "Pokazujemy, że chcemy, żeby normalność wkraczała w życie osób niepełnosprawnych" - podkreślił.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marlena Maląg wskazała, że "przede wszystkim zadaniem PFRON jest aktywizacja osób niepełnosprawnych, dążenie do tego, żeby jak najwięcej osób znalazło się na otwartym rynku pracy". Jej zdaniem, "obecny rząd ma w tej dziedzinie sukcesy. Trzeba zwrócić uwagę na budżet Funduszu, który na 2019 rok (...) wyniósł ponad 5,5 mld złotych".

Maląg podkreśliła, że od 2015 roku do 2019 liczba pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne wzrosła o 9 proc; z kolei aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wynosi ponad 30 proc.

Zwróciła również uwagę na "aktywizację zawodową poprzez wspieranie warsztatów terapii zajęciowej". "Takich warsztatów mamy na terenie kraju 718, a uczestników jest ponad 27 tysięcy. Środki przeznaczone na ten cel tylko w 2018 roku to ponad 450 mln złotych" - podała. Jednocześnie wskazała na "zakłady aktywności zawodowej, na które zostały zwiększone środki - w roku 2019 jest to kwota 22 tysięcy i nie była ona zmieniana od 2009 roku". "Mamy 118 zakładów, ponad 4 tysiące uczestników i 85 mln złotych na ten cel przeznaczonych w 2018 roku" - dodała.

Prezes PFRON zauważyła również, że "ważną rolą Funduszu jest wspieranie samorządów i organizacji pozarządowych". Tu wskazała na programy rady nadzorczej PFRON, które zostały zwiększone o ponad 150 proc. "To kwota 248 mln złotych na wspieranie aktywności i samorządów, ale także (...) na zajęcia klubowe w warsztatach terapii zajęciowej" - podała. Podkreśliła jednocześnie, że Fundusz będzie prowadził szereg działań we współudziale Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. "Wspólnie chcemy pokazywać działania dla dobra wspólnego, jakim jest drugi człowiek".

Przygotowany i uchwalony w ubiegłym roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie zasilany m.in. z daniny solidarnościowej oraz z Funduszu Pracy. Środki mają zostać przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych. Szacowane przychody Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych mają wynieść około 2 mld zł rocznie. Nowe rozwiązania obowiązują od stycznia br. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk