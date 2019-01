Spółka Black Red White to producent mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Od 9 do 19 czerwca 2017 r. w wybranych sklepach w całym kraju prowadziła promocję "Meble i dodatki bez VAT". Reklamowała ją m.in. na plakatach, billboardach, banerach, ulotkach. Zawarte na tych nośnikach informacje wprowadzały konsumentów w błąd. Sugerowały, że wszystkie meble i dodatki w wybranych sklepach można kupić taniej. Tymczasem zgodnie z regulaminem, do którego reklamy odsyłały małym drukiem, promocją objęte były tylko niektóre towary, podano.



"Reklamy nie mogą pomijać tak ważnej informacji, jak ograniczenie promocji do części produktów. Nie można wymagać od konsumenta, żeby do każdego plakatu czy ulotki podchodził z podejrzliwością i natychmiast szukał w regulaminie ukrytych haczyków lub niedopowiedzeń" - powiedział prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.



To nie pierwszy przypadek, gdy reklama BRW wprowadzała konsumentów w błąd. Podobnie było z promocją ze stycznia 2015 r. Wtedy firma nie została ukarana, bo zobowiązała się, że zrekompensuje klientom straty. Ponieważ ponownie naruszyła zbiorowe interesy konsumentów, tym razem UOKiK nałożył na nią karę - ponad 260 tys. zł. Oprócz tego spółka musi poinformować o decyzji urzędu na swojej stronie internetowej i w dwóch ogólnopolskich gazetach, podano także.



Decyzja jest nieprawomocna.