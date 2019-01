"Rosnąca sprzedaż skroplonego gazu ziemnego to pochodna rosnącego udziału LNG w strukturze importu PGNiG. Przede wszystkim jednak jest to efekt szybkiego wzrostu popytu na gaz ziemny w postaci skroplonej. Nasi klienci doceniają najwyższą jakość i gwarancję ciągłości dostaw produktu oferowanego przez PGNiG" - powiedział wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak, cytowany w komunikacie.



Skroplony gaz ziemny LNG sprowadzany przez PGNiG do Polski jest w większości regazyfikowany w Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i wprowadzany do sieci gazociągowej. Systematycznie rośnie jednak wolumen paliwa, które trafia do odbiorców końcowych w postaci skroplonej, tzn. bez regazyfikacji (tzw. LNG małej skali) z wykorzystaniem autocystern i kontenerów kriogenicznych. W ten sposób gaz może być dostarczony m.in. do klientów, którzy nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci gazociągowej, wskazano w komunikacie.



Większość gazu skroplonego, który sprzedaje PGNiG, pochodzi ze Świnoujścia, dokąd jest dostarczany statkami z Kataru, Norwegii i USA. Drugim źródłem zaopatrzenia polskiego rynku LNG małej skali jest własna produkcja prowadzona przez PGNiG w wytwórniach w Odolanowie i Grodzisku Wielkopolskim z gazu wydobywanego w kraju.



"Według szacunków, PGNiG ma prawie 70% udziałów w polskim rynku LNG małej skali. W pozostałej części rynek zaopatrywany jest przez inne podmioty sprowadzające to paliwo cysternami z zagranicy" - czytamy dalej.



Głównym odbiorcą końcowym LNG w Polsce są tzw. sieci zamknięte, nazywane również sieciami wyspowymi, tworzone na terenach, które nie mają połączenia z gazociągami sieci ogólnopolskiej. Sieci takie zazwyczaj obejmują obszar jednej miejscowości lub zakładu przemysłowego.



Istotnym odbiorcą LNG jest przemysł spożywczy, m.in. mleczarnie i zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, w których gaz jest stosowany w procesach technologicznych i do celów energetycznych. Kolejnym istotnym odbiorcą jest branża hotelarska.



"Sektory, w których zainteresowanie LNG będzie w kolejnych latach rosło najszybciej, to małe elektrociepłownie, a także transport, gdzie LNG może być stosowane jako ekologiczne paliwo do napędu autobusów, ciężarówek oraz statków. Tym samym rozwój rynku LNG małej skali może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w kraju" - napisano także w materiale.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.