Randstad: Ok. 90% polskich pracowników chce rozwijać kompetencje cyfrowe



Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - Niemal 9 na 10 respondentów z Polski (88%) chce rozwijać kompetencje cyfrowe, aby nie wypaść z rynku pracy i mieć szansę na zatrudnienie aż do emerytury, wynika z globalnego badania Randstad Workmonitor.

"Polacy są też w czołówce narodów, które uważają, że aby nie wypaść z rynku pracy i mieć szansę na zatrudnienie aż do emerytury, trzeba podnosić kompetencje kluczowe w cyfrowym świecie. Tak działać zamierza 88% respondentów z Polski. Nieznacznie częściej takie deklaracje składają w Europie tylko Hiszpanie (88%), Portugalczycy (89%) i Rumuni (89%)" - czytamy w materiale.

Badanie wykazało, że wpływ technologii na miejsca pracy postrzegany jest przez Polaków jako szansa niż zagrożenie - tak uważa 79% polskich respondentów.

"Wśród najmłodszych uczestników badania (od 18 do 24 lat) ten odsetek sięga nawet 83%, ale pozytywny wpływ przemian technologicznych najczęściej dostrzegają ankietowani w wieku od 35 do 44 lat (84%). Polacy w Europie są wśród największych entuzjastów wpływu procesów cyfrowych na miejsca pracy. Częściej jako szansę oceniają ten wpływ tylko Włosi (80%), Grecy (82%) i Portugalczycy (83%). Największe obawy pojawiają się natomiast wśród Luksemburczyków, Szwajcarów i Holendrów" - czytamy dalej.

Badanie pokazuje, że 97% Polaków uważa, że pracodawcy powinni organizować szkolenia, które uczą pracowników umiejętności poruszania się w cyfrowym środowisku pracy.

"Pod tym względem Polska i tak jest na trzecim miejscu w Europie po Rumunii (45%) i Hiszpanii (47%), ale daleko nam do Indii, gdzie 78% respondentów spotkało się z takimi szkoleniami w swoim miejscu pracy. Tymczasem to wkrótce będzie naszą codziennością, bo - według deklaracji uczestniczących w badaniu Polaków - już co drugi pracodawca w kraju wprowadza w firmie takie rozwiązania" - czytamy dalej.

Polacy często samodzielnie poszerzają swoją wiedzę z zakresu nowych technologii - 69% ankietowanych z naszego kraju. Pod tym względem zajmujemy w Europie trzecie miejsce po Rumunach (76%) i Grekach (72%).

Badanie Randstad zostało zrealizowane w ramach globalnego projektu Workmonitor, w którym uczestniczą respondenci z 34 krajów świata w wieku od 18 do 65 lat. Są to osoby pracujące co najmniej 24 godziny w tygodniu. W Polsce badanie zostało zrealizowane na grupie 400 respondentów w dniach 23 października - 9 listopada 2018.

(ISBnews)