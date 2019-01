Stelmet miał 9,58 mln zł zysku netto, 27,14 mln zł zysku EBIT w 2017: 2018



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Stelmet odnotował 9,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w r.obr. 2017/2018 (od 1 października 2017 do 30 września 2018) wobec 17,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 27,14 mln zł wobec 18,85 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana EBITDA, czyli zysk operacyjny powiększony o amortyzację, sięgnęła 68,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 23% r/r.

„Poprawa rentowności na poziomie wyniku EBITDA to efektem m.in. niższych jednostkowych kosztów nabycia surowca drzewnego, zwiększenia efektywności produkcji DAO w zakładzie w Grudziądzu oraz wyższej marży na sprzedaży pelletu. Czynniki te skompensowały wzrost kosztów związanych z działalnością centrów dystrybucyjnych w Wielkiej Brytanii oraz obserwowany w całej polskiej gospodarce wzrost kosztów personalnych" – wskazał członek zarządu Stelmetu Piotr Leszkowicz, cytowany w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 553,02 mln zł w 2017/2018 wobec 536,31 mln zł rok wcześniej.

Największy udział w strukturze przychodów Grupy Stelmet ma sprzedaż wyrobów architektury ogrodowej, która w roku obrotowym 2017/2018 (zakończonym 30 września 2018 r.) stanowiła 79% łącznej sprzedaży wobec 82% rok wcześniej. W ujęciu wolumenowym (w m3) sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej (DAO) w minionym roku obrotowym była o ponad 2% wyższa niż rok wcześniej, natomiast w ujęciu wartościowym zmniejszyła się o 0,4% do niemal 425 mln zł (bez uwzględnienia wyrobów z metalu i betonu sprzedawanych na rynku Wielkiej Brytanii).

„Mniejsze przychody ze sprzedaży DAO przy wyższym wolumenie sprzedaży były spowodowane m.in. umocnieniem kursu złotego wobec euro i funta brytyjskiego. Sprzedaż eksportowa stanowiła blisko 95% łącznej sprzedaży DAO" – wyjaśnił wiceprezes zarządu Stelmetu Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

„Warto ponadto wskazać, że w minionym roku obrotowym sezon sprzedaży DAO rozpoczął się później niż zwykle ze względu na przedłużającą się zimę w Europie kontynentalnej oraz w Wielkiej Brytanii, przez co sprzedaż w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/2018 na większości rynków była wyraźnie słabsza. Poprawa sprzedaży w kolejnych kwartałach pozwoliła nam nadrobić gorszy początek sezonu i w efekcie w całym roku obrotowym sprzedaliśmy o ponad 5tys. m3 więcej wyrobów DAO niż w roku obrotowym 2016/2017" – dodał wiceprezes.

Rok obrotowy 2017/2018 był kolejnym z rzędu, w którym Grupa Stelmet zanotowała dynamiczny wzrost sprzedaży pelletu. W ujęciu wolumenowym sprzedaż sięgnęła 131 tys.ton, czyli o ponad 21% więcej niż w roku 2016/2017. Przychody ze sprzedaży pelletu wzrosły natomiast o 30% do blisko 89 mln zł. Wzrost przychodów na rynku polskim wyniósł prawie 45%, podczas gdy eksportowa sprzedaż pelletu zwiększyła się o blisko 21%.

„Tak wysoki wzrost przychodów w tym segmencie był możliwy dzięki uruchomieniu produkcji w nowym zakładzie pelletu w Grudziądzu. Dodatkowo, utrzymujący się wysoki popyt na to ekologiczne paliwo przełożył się na wyższe cen sprzedaży, zarówno w kraju, jak i zagranicą" – wskazał Trybuś.

W roku obrotowym 2017/2018 udział sprzedaży pelletu w przychodach Grupy Stelmet wzrósł do ponad 16% z niespełna 13% rok wcześniej. Na koniec września 2018 r. łączne zdolności produkcyjne Grupy w segmencie pelletu wynosiły około 145 tys. ton rocznie. W perspektywie kilku miesięcy powinny one wzrosnąć do docelowego poziomu blisko 150 tys. ton pelletu rocznie.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

