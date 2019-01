Od założenia firmy po świadectwo potrzebne do wykonywania przewozu międzynarodowego rzeczy – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podsumowało 3-letni etap prac nad projektem portalu biznes.gov.pl, gdzie obecni i przyszli przedsiębiorcy mogą znaleźć interesujące ich informacje, skonsultować się z urzędnikami i załatwić szereg różnych formalności.

Portal oferuje przedsiębiorcom ponad 300 usług do załatwienia całkowicie online – tu znajdziesz ich listę. Na portalu dostępnych jest ponad 200 na bieżąco aktualizowanych poradników dla przedsiębiorców, 1000 opisów procedur oraz 500 artykułów o tym, jak prowadzić biznes (w 2018 roku skorzystało z nich ponad 600 tys. osób – to wzrost o ponad 30 proc. rok do roku).

Obecny na konferencji dotyczącej portalu i cyfryzacji Bartosz Michałek, współtwórca serwisów Comperia.pl oraz iniJOB.com, wspominał, że kiedy w 2007 roku zakładał pierwszą firmę, wymagało to wzięcia wolnego dnia i godzin spędzonych na załatwianiu formalności. Dziś wystarczy komputer i kilkadziesiąt minut.

Bardzo popularną usługą cyfrową w Polsce jest też składanie wniosków o świadczenia 500+ i 300+. Jak podkreślili przedstawiciele ministerstwa, jest to też jedna z najlepiej działających usług. Niektóre wciąż nie działają idealnie, ale trwają prace nad ich usprawnianiem.

Cyfryzacja usług związanych między innymi z biznesem jest szczególnie ważna dla młodszego pokolenia tzw. digital natives – osób, które wychowały się w czasie powszechności internetu. Młodzi przedsiębiorcy będą w naturalny sposób oczekiwać możliwości załatwienia wszystkich formalności online.

Prace nad portalem Biznes.gov.pl prowadzone były przez 150 specjalistów. Byli wśród nich informatycy i prawnicy, ale też eksperci w zakresie prowadzenia biznesu.

W ciągu ostatniego roku liczba odsłon portalu wzrosła o 86,6 proc. do ponad 15 mln. O niemal tysiąc proc. wzrosła w ciągu trzech lat działalności Biznes.gov.pl liczba uruchomionych usług (w 2018 roku było ich ponad 200 tys.).

Załatwianie formalności i składanie wniosków online na portalu opiera się na usłudze profilu zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość petenta bez wizyty w urzędzie. Można dzięki niemu załatwić cały szereg formalności urzędniczych, w tym złożyć wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego. Do jego założenia wystarczy posiadanie konta w banku lub innym przedsiębiorstwie, które ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę można znaleźć tutaj), lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Profil zaufany założyło już 2,5 miliona Polaków.

