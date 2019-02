Spółki Żywca i Compu wnioskują do UOKiK ws. wspólnego przedsiębiorcy



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Żywiec Investments Holding i Comp Centrum Innowacji złożyli wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki akcyjnej pod firmą Comp Nowoczesne Rozwiązania Sprzedażowe, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 1 lutego, sprawa jest w toku.

"Zamierzona koncentracja dotyczy utworzenia przez Żywiec Investments Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki akcyjnej pod firmą Comp Nowoczesne Rozwiązania Sprzedażowe S.A. Przedmiotem działalności wspólnego przedsiębiorcy będzie świadczenie usług rozwoju i komercjalizacji rozwiązań technologicznych IT dla punktów sprzedaży detalicznej produktów FMCG, opartych na dwustronnej komunikacji z kasami fiskalnymi" - czytamy w komunikacie.

Żywiec Investments Holding jest spółką zależną Grupy Żywiec należącej do Grupy Heineken i prowadzi działalność inwestycyjną oraz holdingową.

Comp Centrum Innowacji należy do Grupy Comp i prowadzi działalność holdingową oraz działalności w zakresie informatyki (projektowanie i produkcja sprzętu i oprogramowania oraz prowadzenie działalności handlowej, w tym eksportowej).

