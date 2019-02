Unified Factory ustalił warunki transakcji z potencjalnym inwestorem



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji ustalił strukturę transakcji, w ramach której akcjonariusze posiadający 49,49% akcji udzielą spółce co najmniej 2,5 mln zł pożyczki, której środki będą pochodzić ze sprzedaży akcji spółki potencjalnemu inwestorowi, podała firma.

W ramach pierwszego etapu transakcji ukonstytuuje się rada wierzycieli Unified Factory, która wyrazi opinię w sprawie inwestycji potencjalnego inwestora w akcje spółki, podano w oświadczeniu dotyczącym ustaleń z potencjalnym inwestorem.

W drugim etapie akcjonariusze-założyciele będą mieli ok. 2 miesięcy na przeprowadzenie badania stanu prawnego, podatkowego i finansowego spółki oraz opracowanie dokumentacji prawnej transakcji.

W etapie trzecim przewidziano podpisanie dokumentacji transakcyjnej i układ. Zgromadzenie wierzycieli może zablokować transakcję nie przyjmując układu.

Wejście w życie dokumentacji transakcyjnej (etap czwarty) może nastąpić w czerwcu 2019 r., wynika z zawartego w oświadczeniu przykładowego harmonogramu.

W grudniu 2018 r. Unified Factory podpisał list intencyjny z potencjalnym inwestorem, zakładający podjęcie negocjacji umożliwiających nabycie przez inwestora od wybranych akcjonariuszy-założycieli pakietu akcji spółki oraz dokapitalizowanie jej bieżącej działalności lub nawiązanie innej formy strategicznej współpracy, pozwalającej na zaangażowanie kapitałowe inwestora w spółkę.

Unified Factory w restrukturyzacji to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 2016 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

