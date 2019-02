Anwil zautomatyzował system ważenia pojazdów w transporcie samochodowym



Warszawa, 05.02.2019 (ISBnews) - Anwil z grupy kapitałowej PKN Orlen uruchomił zautomatyzowany system ważenia pojazdów w transporcie samochodowym, który ograniczył czynności związane z obsługą tego procesu o ponad połowę, podała spółka. To wstęp do rozbudowy mocy produkcyjnych spółki o połowę, planowanej do 2021 roku.

Włocławska spółka podkreśliła, że dzięki wdrożeniu automatyzacji wag skróceniu o niemal o jedną czwartą uległ również czas upływający od chwili rejestracji kierowcy przed wjazdem do spółki w celu załadunku towaru do momentu opuszczenia przez niego terenu firmy.

Proces ważenia zaczyna się obecnie w Anwilu od przekazania kierowcy - za pośrednictwem wiadomości SMS - informacji o rozpoczęciu procedury wjazdu samochodu na teren zakładu. Jest ona generowana automatycznie przez system kontrolujący w czasie rzeczywistym status aktywności wag oraz punktów załadunku poszczególnych produktów. Kierowca zostaje skierowany do wolnego stanowiska załadunkowego, gdzie kolejnym krokiem jest jego identyfikacja na bramie wjazdowej dokonywana na podstawie sprawdzenia identyfikatora. Prawidłowe przejście tej kontroli umożliwia wjazd. Kiedy czujniki określające właściwe położenie pojazdu wyślą odpowiedni sygnał do systemu, kierowca opuszcza kabinę i uruchamia ważenie pojazdu. Wykorzystuje do tego specjalny terminal wyposażony w automatyczną drukarkę listów przewozowych, dzięki czemu możliwa jest kontrola zarówno wjeżdżających, jak i wyjeżdżających samochodów, wyjaśniono w komunikacie.

"Obecnie obsługujemy w Anwilu nawet ponad dwieście załadunków dziennie. Dzięki uruchomieniu nowoczesnego systemu automatyzującego jeden z elementów tego procesu udało się zlikwidować wąskie gardło, jakim była przepustowość wag samochodowych. Przy tak dużym ruchu, skrócenie czasu obsługi jednego samochodu o minutę oznacza dwie do trzech godzin mniej pracy na każdej z wag, co pozwala wyeliminować powstawanie ewentualnych zatorów" - powiedział dyrektor biura logistyki w Anwilu Lech Zobniów, cytowany w komunikacie.

Zautomatyzowanie systemu ważenia to jedno z przedsięwzięć, których wdrożenie związane jest z realizacją przez Anwil projektu zwiększenia mocy produkcyjnych instalacji nawozowych spółki, z 966 tys. ton do 1 461 tys. ton rocznie. Planowane pod koniec 2021 r. uruchomienie trzeciej instalacji do produkcji nawozów azotowych będzie wymagało od włocławskiej firmy gotowości do obsługiwania odpowiednio większej liczby transportów.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

