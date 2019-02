Członek zarządu Libetu kupił 520 tys. akcji spółki za 676 tys. zł



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Członek zarządu Libetu Ireneusz Gronostaj zwiększył swoje zaangażowane w akcje spółki. W transakcji pakietowej kupił 520 tys. akcji po cenie 1,3 zł, przy kursie oscylującym wokół 1,14 zł, podała spółka.

"Libet od początku był dla obecnego zarządu długoterminową inwestycją. Wierzymy, że po trwającej reorganizacji, spółka niebawem powróci na ścieżkę wzrostu. Dlatego postanowiłem zwiększyć swoje zaangażowanie w akcje firmy. Pomimo, że cena z transakcji jest powyżej ceny rynkowej, uważam ją za atrakcyjną" - skomentował Gronostaj, cytowany w komunikacie.

W ostatnich tygodniach Libet sfinalizował sprzedaż jednego z zakładów produkcyjnych materiałów nawierzchniowych. W wyniki transakcji do kasy firmy wpłynęło 20,3 mln zł. Dzięki uzyskanym środkom Libet zmniejszy swoje zadłużenie bankowe o kwotę prawie 12 mln zł. Resztę przeznaczy na kapitał obrotowy.

"Nasze negocjacje w sprawie sprzedaży kolejnego zakładu są na zaawansowanym etapie. Liczę, że do transakcji dojdzie w kolejnych tygodniach. Jednocześnie, sprzedaż aktywów nie kończy trwającego od lipca 2018 r. przeglądu opcji strategicznych" - dodał członek zarządu spółki.

Zgodnie z wynikami aktualizacji wyceny majątku przeprowadzonej w lipcu 2018 r., oszacowana sumaryczna wartość składników majątku trwałego grupy wynosi niemal 315mln zł. Przeprowadzona wycena majątku spółki i spółek zależnych dotyczyła oceny wartości nieruchomości oraz ruchomości należących do grupy.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce. Prowadzi obecnie produkcję na terenie 14 zakładów w całym kraju. Spółka prowadzi

także sprzedaż bezpośrednią skierowaną do firm zajmujących się budownictwem drogowym oraz do hurtowni i firm ogólnobudowlanych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2017 r. wyniosły 288,21 mln zł.

(ISBnews)