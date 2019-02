Komputronik celuje w 30% wzrostu 'we wszystkich obszarach' w 2019 r.



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Celem Komputronika jest wzrost "we wszystkich obszarach" o 30% r/r w 2019 r., podała spółka.

"W planach na 2019 marka stawia na rozwój, rozwój i… jeszcze raz rozwój. Cel to 30-procentowy wzrost we wszystkich obszarach. Komputronik wierzy, że noworoczną strategią, z obecnymi partnerami oraz zaangażowanymi ludźmi jest w stanie to osiągnąć" - czytamy w komunikacie.

Spółka szacuje, że w 2018 r. liczba klientów w jego salonach stacjonarnych wzrosła o 10%, a w sklepie internetowym o 31% (w ujęciu unikalnych użytkowników).

"Komputronik od zawsze dużą wagę przykłada do badania potrzeb konsumentów. Dzięki tej wiedzy w minionym roku liczba klientów w salonach stacjonarnych wzrosła o 10%, o 31% nastąpił przyrost unikalnych użytkowników w sklepie internetowym, natomiast o 41% przybyło ich w wersji mobile. Większą liczbę kupujących uzasadniają jednocześnie wyniki przeprowadzonych przez firmę badań, które wskazują, że 83% klientów chętnie rekomenduje zakupy w Komputronik i dobrze opiniuje sam sklep" - czytamy także.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Komputronik dokonał także 27 otwarć i reotwarć salonów marki w Polsce, podano.

"Przez cały rok Komputronik zwiększał także asortyment swoich produktów. Firma dążyła do tego, by zaspokoić rosnące potrzeby dzisiejszego klienta. Pod koniec roku oferta sklepu przekroczyła 100 tysięcy produktów, pochodzących od 2 600 różnych marek. Prócz nieustannie rozwijającego się działu elektroniki i usług, powiększyły się także działy RTV i AGD, Dom i ogród, Dziecko, Uroda, Gaming oraz pozostałe. Między innymi właśnie dzięki temu IV kwartał roku był rekordowy dla spółki pod względem dotarcia do klientów" - podkreśla Komputronik.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.



(ISBnews)