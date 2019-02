Źródło: PAP

To, że współorganizujemy w Warszawie konferencję na temat Bliskiego Wschodu, na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, to jest niewątpliwie osiągnięcie Polski; świadczy to o rosnącej pozycji Polski na arenie międzynarodowej - powiedział we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.