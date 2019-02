Pompeo pytany o to, jak realna jest wizja powstania stałej amerykańskiej bazy wojskowej - "Fort Trump" - w Polsce odpowiedział, że toczy się obecnie wiele dyskusji między "polskim wojskiem a amerykańskim Departamentem Obrony".

"Już dokonaliśmy znaczących zobowiązań rozmieszczając żołnierzy w ramach wzmocnionej obecności. Uważamy, że to ważne. Nasze dwa kraje będą wspólnie pracować nad dojściem do tego, czy wszystko jest na właściwym poziomie, a gdy to zrobimy, zapadną dalsze decyzje, jakie przyjąć podejście" - powiedział Pompeo.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że myśli o bezpieczeństwie ze strategicznego punktu widzenia, dlatego - jak dodał - należy znaleźć odpowiedź, która "odstraszy rosyjską agresję", tak by Polska i reszta Europy były bezpieczne.

Pytany, kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie "Fort Trump" odpowiedział, że "to będzie długa dyskusja".

Obecnie w Polsce stacjonuje ok. 4 tys. amerykańskich żołnierzy, którzy są częścią sił NATO rozmieszczonych na wschodniej flance Sojuszu. Polska zabiega o powstanie stałej amerykańskiej bazy wojskowej, którą prezydent Andrzej Duda roboczo określił nazwą "Fort Trump".

Pompeo był także pytany o to, kiedy można spodziewać się włączenia Polski do programu bezwizowego.

"Mam nadzieję, że wkrótce. Pilnie nad tym pracujemy. Wiem, że polski rząd nad tym pracuje. Nie znam daty. Istnieje zestaw wymogów, a Polska jest coraz bliżej i bliżej. Nasza ambasador pilnie nad tym pracuje, uczyniła z tego jedną z podstaw swojej misji w Polsce. Mamy nadzieję, że Polska wejdzie do programu bezwizowego naprawdę wkrótce" - zadeklarował sekretarz stanu USA.

Visa Waiver Program to program rządu Stanów Zjednoczonych, który pozwala obywatelom poszczególnych państw podróżować do tego kraju w celach turystycznych lub biznesowych na okres do 90 dni bez konieczności uzyskania wizy. Spośród państw UE do programu nie zostały włączone jeszcze jedynie Polska, Rumunia, Bułgaria, Cypr i Chorwacja.

Wymogiem, który musi spełnić państwo ubiegające się o przystąpienie do programu jest m. in. wskaźnik liczby odmów wydania wizy do Stanów Zjednoczonych, który nie może przekroczyć 3 proc. spośród wszystkich złożonych wniosków. Dotyczy to amerykańskiego roku budżetowego: od 1 października do 30 września. W 2017 r. wskaźnik odmów dla obywateli polskich ubiegających się o wizy do USA wyniósł 5,9 proc.

