R22 miał rekordową sprzedaż w wys. 6,7 mln zł w segmencie hostingu w styczniu



Warszawa, 14.02.2019 (ISBnews) - Segment hostingu R22 osiągnął w styczniu br. sprzedaż w wysokości 6,7 mln zł, podała spółka. To najwyższa wartość w historii grupy, wyższa o ponad 50% niż w styczniu 2018 r. oraz ponad 6% wyższa niż w poprzednim rekordowym miesiącu, tj. październiku 2018 r.

Wzrost sprzedaży został osiągnięty dzięki większej bazie klientów oraz wzrostowi sprzedaży na klienta. Jest to efekt organicznego pozyskania nowych klientów, optymalizacji oferty, sprzedaży usług dodatkowych oraz przeprowadzonych akwizycji na polskim i rumuńskim rynku, podkreśliła spółka.

W Polsce sprzedaż usług hostingowych, domen oraz usług dodatkowych wyniosła w styczniu 2019 r. 5,6 mln zł, w porównaniu do 5,1 mln zł w październiku, który do tej pory był najlepszym miesiącem w historii grupy. Na rynku rumuńskim grupa wypracowała ponad 1,1 mln zł sprzedaży, podano.

"Skupiamy się na prowadzeniu efektywnych działań w zakresie pozyskania i budowy długoterminowych relacji z nowymi i obecnymi klientami. Duży nacisk kładziemy na wysoką jakość obsługi, co pozwala nam konsekwentnie zwiększać sprzedaż. Wierzymy, że relacje z klientami to najlepsza inwestycja, która prowadzi do długoterminowej budowy wartości" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

Grupa R22 jest jednym z trzech największych podmiotów na polskim rynku hostingu i domen oraz liderem rynku rumuńskiego. Strategia R22 zakłada dynamiczny rozwój działalności w oparciu o rozwój organiczny oraz akwizycje. Dzięki optymalizacji oferty oraz działaniom wspierającym dodatkową sprzedaż grupa skutecznie wypracowuje synergie, przypomniano.

"Raportowana sprzedaż obejmuje usługi hostingowe, domeny oraz usługi dodatkowe (m.in. certyfikaty SSL, SEO, SEM, ochrona antyDDOS) sprzedane w styczniu. W ujęciu MSSF przychody z tytułu sprzedaży usług hostingowych będą rozpoznane proporcjonalnie w okresie ich świadczenia" - czytamy dalej.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

