Z danych GUS wynika, że w 2018 r. odbiorcy zagraniczni zakupili w Polsce 131 autobusów o napędzie elektrycznym za łączną kwotę 231,8 mln zł – piszą analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Dla porównania: rok wcześniej sprzedano tylko 24 pojazdy o wartości 39,6 mln zł. Polska eksportuje autobusy elektryczne głównie do krajów Unii Europejskiej. W 2018 r. do 10 krajów UE sprzedano 124 autobusy elektryczne o wartości 220,9 mln zł, co stanowiło ponad 95 proc. wartości eksportu tej grupy towarowej.

Największymi (w ujęciu wartościowym) unijnymi odbiorcami polskich autobusów elektrycznych były: Czechy i Włochy (po blisko 24 proc. wartości eksportu tych pojazdów ogółem), Rumunia (11 proc.), Niemcy (blisko 10 proc.) oraz Austria, Belgia i Łotwa (po blisko 7 proc.). Polskie autobusy elektryczne trafiły również do krajów spoza UE – do Norwegii i na Ukrainę.

Według Eurostatu, Polska była w 2018 r. największym unijnym eksporterem autobusów elektrycznych z udziałem ponad 36 proc. (54,3 mln euro). Dalej zaś uplasowały się: Belgia (blisko 30 proc.; 44,5 mln euro), Czechy (7 proc.; 10,8 mln euro), Francja (6 proc.; 9,5 mln euro) oraz Portugalia i Węgry (po nieco ponad 5 proc.; tj. po ok. 8,2 mln euro).

Jak piszą eksperci PIE, autobusy elektryczne produkują w Polsce trzy przedsiębiorstwa: Solaris w Bolechowie koło Poznania (Solaris Urbino Electric), Ursus Bus w Lublinie (Ursus City Smile) oraz Volvo we Wrocławiu (Volvo 7900 Electric).

Wymienione firmy znajdują się w czołówce europejskich producentów aktywnych w obszarze e-mobility. W 2018 r. Solaris zajął 2. pozycję (z udziałem 17 proc.) na liście liderów w sprzedaży autobusów elektrycznych w Europie, w pierwszej dziesiątce znalazły się także Volvo i Ursus.

Perspektywy dla polskiego eksportu autobusów elektrycznych są obiecujące. Rządy wielu krajów i władze lokalne stawiają w coraz większej mierze na ochronę klimatu i zdrowia swoich obywateli, wprowadzając m.in. przepisy promujące pojazdy ze zredukowanym oddziaływaniem na środowisko i wielkością zużycia energii. Wspiera się również lokalne inicjatywy w tworzeniu stref o niskiej i ultra niskiej emisji zanieczyszczeń oraz zachęca do wprowadzania autobusów elektrycznych w miastach.

W efekcie coraz więcej aglomeracji miejskich w Europie (szczególnie w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i we Włoszech) wprowadza lub zamierza wprowadzić ekologiczny, cichy i zeroemisyjny transport publiczny przyjazny środowisku i mieszkańcom.

Ponadto, prognozy dotyczące przyszłości rynku autobusów elektrycznych mówią o jego dynamicznym rozwoju. Według Electric Bus Market 2013-2025, światowy rynek autobusów elektrycznych będzie rósł rocznie o ok. 17 proc.

