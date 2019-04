Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Ultimate Games zawarło z osobą fizyczną (licencjodawcą) umowę o współpracy, na mocy której uzyskało licencję do wydania 8 gier na Nintendo Switch, podała spółka.



Gry to:



1. "Worlds of Magic";

2. "Planar Conquest";

3. "World War 2: Time of Wrath";

4. "1953: NATO vs Warsaw Pact";

5. "The Campaign Series: Fall Weiss";

6. "Strategic War in Europe";

7. "Storm over the Pacific";

8. "Time of Fury", wymieniono w komunikacie.



Planowany termin premiery ww. gier to 2019 i 2020 r., podano także.



Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.



(ISBnews)