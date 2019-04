Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - PDH Polska - spółka zależna Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police - podjął uchwałę w sprawie definitywnego wyboru oferenta - Hyundai Engineering Co., Ltd. jako generalnego wykonawcy w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową w kwocie 992 811 000,00 euro netto w zakresie podstawowym, podała spółka.



"Dodatkowo w związku z realizacją projektu po stronie emitenta pojawi się konieczność poniesienia nakładów inwestycyjnych w celu m.in. dostosowania infrastruktury energetycznej, podniesienia bezpieczeństwa w zakresie środków ochrony przeciwpożarowej oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko istniejących i planowanych instalacji w kwocie, według obecnej oceny zarządu emitenta, nie przekraczającej 100 mln zł" - czytamy w komunikacie..



Zgodnie z ustalonym harmonogramem postępowania, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane jest w II kwartale 2019 r., natomiast sama realizacja projektu w oparciu o umowę zawartą z generalnym wykonawcą ma się zakończyć w IV kwartale 2022 r.



"Podjęcie kluczowych decyzji korporacyjnych przez organy PDH Polska przybliża nas do kolejnych istotnych etapów realizacji projektu, w tym planowanego w II kwartale 2019 r. podpisania finalnej umowy z Hyundai Engineering. Wspólnie z wybranym wykonawcą, liczymy na rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2020 roku. W naszej ocenie łączna wartość nakładów może okazać się niższa wobec zakładanej kwoty 1,52 mld euro, która stanowi maksymalną wartość projektu, obejmującą także niezbędne rezerwy na ryzyka i koszty finansowania w okresie budowy. To bezpośrednio wynika ze specyfiki finansowania w formule project finance" - skomentował prezes Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police i Grupy Azoty Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.



Zarząd PDH Polska zakłada, iż całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (capex) na realizację projektu nie powinna przekroczyć 1,18 mld euro (kwota obejmuje oprócz wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy na generalne wykonawstwo, w szczególności poniesione dotychczas nakłady inwestycyjne, przygotowanie terenu budowy, opłacenie licencji technologicznych oraz nabycie katalizatorów). Z kolei całkowity budżet związany z realizacją projektu, łącznie m.in. z kosztami finansowania w okresie budowy i rezerwami wymaganymi w formule project finance nie powinien przekroczyć 1,52 mld euro. PDH Polska uwzględnia także potrzebę dodatkowego finansowania obrotowego w fazie eksploatacji w wysokości 176 mln euro.



12 kwietnia br. PDH Polska podpisał listy intencyjne z koncernami Hyundai Engineering oraz KIND w zakresie zainwestowania łącznej kwoty 130 mln USD w realizację projektu Polimery Police.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.



