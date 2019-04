Jak poinformował w piątek Piotr Adamczyk z działu komunikacji i promocji Katowice Airport, w styczniu obsłużono tam 234,9 tys. pasażerów - o 1,3 tys. (0,6 proc.) więcej w porównaniu do pierwszego miesiąca 2018 r. W lutym było to 227,3 tys. podróżnych - o 3 tys. (1,3 proc.) więcej miesiąc do miesiąca, a marcu 250,1 tys. pasażerów - o 4,4 tys. (1,7 proc.) mniej.

W pierwszym kwartale br. z siatki połączeń regularnych Katowice Airport skorzystało 569 tys. osób - o 16,8 tys. mniej (2,9 proc.) w porównaniu z tym samym okresiem ubiegłego roku. W ruchu czarterowym w Pyrzowicach obsłużono 140,8 tys. pasażerów - o 17,4 (14,1 proc.) więcej, niż rok wcześniej.

Pierwsze trzy miesiące tego roku zakończyły się też w Katowice Airport wynikiem w segmencie cargo na poziomie 4912 ton frachtu. To o 180 ton więcej (3,8 proc.), niż rok wcześniej.

„Zgodnie z prognozami pierwszy kwartał bieżącego roku stał pod znakiem stabilizacji ruchu pasażerskiego ogółem. Wynik za pierwsze trzy miesiące potwierdza, że Pyrzowice są krajowym liderem w segmencie obsługi ruchu czarterowego” - powiedział cytowany przez Adamczyka prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Podkreślił, że według najnowszych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego w minionym roku Katowice umocniły się na tej pozycji. Obsłużono tam 36 proc. spośród 5,46 mln pasażerów, którzy w ruchu czarterowym skorzystali z czternastu polskich lotnisk.

„Cieszy nas 4 proc. wzrost przewozów cargo szczególnie, że w tym segmencie, począwszy od listopada 2018 r., ACI Europe (stowarzyszenie Airports Council International Europe - PAP) co miesiąc notuje ujemną wartość wskaźnika dynamiki ruchu cargo na starym kontynencie” - zaznaczył Tomasik.

Katowickie lotnisko spodziewa się tym roku wzrostu ruchu pasażerskiego ogółem, co napędzać ma ruch czarterowy i planowane otwarcie przez Ryanaira, pod koniec października, bazy operacyjnej w Pyrzowicach (wraz z uruchomieniem 12 nowych tras).

„Dzięki rozwojowi ruchu regularnego i czarterowego po znakomitym 2018 r., w którym odnotowaliśmy rekordowy przyrost liczby pasażerów na poziomie 945 tys., w bieżącym roku, pierwszy raz w historii lotniska, z jego siatki połączeń skorzysta ponad 5 mln pasażerów w roku kalendarzowym” - oszacował Tomasik.

„Optymistyczne informacje płyną także z rynku cargo. W ciągu najbliższych kilku tygodniu wystartuje piąte, regularne połączenie towarowe z pyrzowickiego lotniska, co znacząco wpłynie na wzrost przewozów w tym obszarze” - ocenił prezes GTL.

Aby dostosować się do zmieniających warunków, lotnisko kontynuuje inwestycje. W listopadzie 2018 r. zakończył się pierwszy etap rozbudowy płyty postojowej cargo - do użytku oddano cztery nowe stanowiska postojowe dla samolotów kodu C, czyli wielkości Airbusa A320/Boeinga 737. Drugi etap rozbudowy płyty postojowej cargo wystartował w grudniu ub. roku i zakończy się jesienią - wówczas płyta zostanie powiększona na wschód o cztery stanowiska.

W drugim kwartale br. rozpocznie się budowa płyty postojowej samolotów, która połączy płytę znajdującą się w zachodniej części portu z płytą wschodnią. W ramach tej inwestycji powstanie 9 nowych stanowisk postojowych dla samolotów kodu C. Po zakończeniu tego projektu w KTW jednocześnie będzie mogło parkować 45 samolotów tej wielkości.

Budowa płyty to także pierwszy etap przedsięwzięcia związanego z rozbudową bazy do obsługi technicznej. Grunty znajdujące się przed nową płytą przeznaczone są pod dwa nowe hangary.

We wrześniu 2018 r. rozpoczęła się rozbudowa parkingu przed terminalami pasażerskimi. Celem jest powiększenie parkingu o ponad 600 nowych miejsc postojowych, budowa dodatkowych dróg wewnętrznych oraz stworzenie nowego układu wyjazdowego z systemem sześciu bramek. W tym roku wystartuje też przebudowa i rozbudowa terminalu pasażerskiego B.

Do końca tego roku zakończyć mają się prace koncepcyjne związane z budową całkowicie niezależnego, wyposażonego w rękawy terminalu pasażerskiego, wraz z powiązanymi z nim: systemem dróg wewnętrznych, parkingów (w tym wielopoziomowym) oraz drugim hotelem i biurowcem. Analizy te pozwolą określić docelową skalę inwestycji w infrastrukturę terminalową portu.

W najbliższych latach GTL chce także zrealizować takie projekty, jak: nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, rozbudowa bazy do obsługi technicznej samolotów, centralna wartownia, baza paliwowa, nowa baza działu eksploatacji lotniska oraz rozbudowa terminalu cargo.

Oprócz tego, na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w południowo-wschodniej części portu wyposażana jest nowa wieża kontroli. GTL razem z PAŻP prowadzi też prace nad uzbrojeniem w system ILS CAT I zachodniego, pomocniczego podejścia do drogi startowej.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Marek Błoński