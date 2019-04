Wiceminister przypomniał, że obecna rządowa strategia dla branży lotniczej zapisana jest w dokumencie z 2007 roku i jest ona - jak uważa wiceminister - "mocno przeterminowana".

"W Ministerstwie Infrastruktury powstanie strategia dla polskiego lotnictwa. Potrzebujemy strategicznego dokumentu rządowego, który określi całą politykę państwa, dotyczącą lotnictwa" - powiedział Wild.

Jak dodał, dokument ten ma zostać oparty na twardych, ekonomicznych danych i prognozach. "A nie o +chciejstwo" jednego czy drugiego ministra, czy albo marszałka województwa. I to jest właśnie plan na ten rok" - powiedział.

Wyjaśnił, że przygotowywana przez resort strategia dla branży lotniczej dotyczyć będzie m.in. zarzadzania przestrzenią powietrzną, polityki państwa wobec linii lotniczych oraz lotnisk, a także określi politykę przemysłową dot. branży lotniczej.

"W tym dokumencie chciałbym też w jak najszerszym zakresie uwzględnić głosy z branży. Nie chciałbym, aby był to dokumentem powstający zza biurka. Dlatego powołamy komitet sterujący pod nazwą CPK Lotnictwo. Tak, jak jest CPK Kolej - właśnie po to, żeby przygotować podobne zmiany, które mają miejsce w sektorze kolejowym, również w sektorze lotniczym. Tutaj potrzebna jest koordynacja i wspólne działanie całej branży" - podkreślił.

Według prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 2017 r., polskie porty lotnicze w 2035 r. obsłużą ponad 94 mln podróżnych. Z danych ULC podanych w połowie kwietnia br. wynika, że w 2018 roku polskie lotniska obsłużyły 45,7 mln pasażerów, czyli aż o 14 proc. więcej niż w roku ubiegłym. To o 3 mln więcej niż zakładały prognozy ULC. Liderem wśród krajowych portów lotniczych jest niezmiennie Lotnisko Chopina w Warszawie, które obsłużyło aż o 2 mln więcej pasażerów niż w 2017 roku. ULC podał, że warszawski port w ubiegłym roku obsłużył ponad 17,7 mln pasażerów.

Z ostatniego raportu PwC "Prognozy dla rynku lotniczego 2019" wynika, że w tym roku Polska, w porównaniu z innymi rynkami, nadal będzie mogła pochwalić się dwucyfrowym wzrostem liczby pasażerów obsłużonych przez polskie lotniska, który wyniesie w br. ok. 10,5 proc., co oznaczałoby, że pokonamy kolejną granicę, tj. 50 mln osób obsłużonych na polskich lotniskach w ciągu 12 miesięcy.

W raporcie zaznaczono, że budowa dużego hubu pod Warszawą jest uzasadniona, m.in. dynamiką wzrostu rynku lotniczego oraz ograniczonymi możliwościami, jakimi obecnie dysponują lotniska na warszawskim Okęciu i w Modlinie. Autorzy raportu podkreślają, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego został już uwzględniony w nowej Strategii Rozwoju Transportu "i obecnie prowadzone są plany prac w celu realizacji budowy portu".

Rząd wskazuje, że jednym z argumentów przemawiających za budową Centralnego Portu Lotniczego jest to, że Lotnisko Chopina zaczyna być bliski wyczerpania swojej przepustowości. Niektórzy eksperci twierdzą, że przepustowość Lotniska Chopina to 20 mln osób rocznie.

Centralny Port Komunikacyjny - według rządu - ma być najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. Port ma być węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK zakłada intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie do 2,5 godziny. Koszty związane z realizacją inwestycji szacowane są do 35 mld zł, w tym 16-19 mld zł na realizację części lotniskowej, 8-9 mld zł – kolejowej i 7 mld zł – drogowej.

W ramach tego projektu 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości ok. 100 mln ludzi. Do końca 2019 r. mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.

