GK Immobile: Focus Hotels powiększy sieć o nowy hotel w Lublinie w maju br.



Warszawa, 23.04.2019 (ISBnews) - Spółka Focus Hotels, prowadząca działalność hotelarską w ramach grupy GK Immobile, planuje w maju 2019 r. otworzyć nowy 4-gwiazdkowy hotel w Lublinie, a w kolejnym roku - w Warszawie, poinformował ISBnews prezes GK Immobile Rafał Jerzy. Spółka nie wyklucza jednak, że nowych obiektów w sieci Focus Hotels może pojawić się znacznie więcej w najbliższym czasie.

"Nowy hotel w Lublinie otwarty zostanie od maja 2019 r. Jest on zlokalizowany w centrum miasta przy ulicy Podzamcze 1. To dogodna lokalizacja, zarówno turystycznie, jak i biznesowo. Jest to 4-gwiazdkowy Hotel Premium Lublin, który zaoferuje 75 pokoi oraz 400 m2 nowoczesnej powierzchni konferencyjnej. Do dyspozycji gości będzie restauracja, bar, sauna i siłownia oraz hotelowy parking podziemny" - powiedział Jerzy w rozmowie z ISBnews.

Kolejny hotel, również klasy premium, zostanie otwarty w Warszawie w 2020 r. i będzie miał 234 pokoje i centrum kongresowe o powierzchni ok. 2 tys.m2. Spółka nie ukrywa, że chciałaby w stolicy mocniej zaznaczyć swoją obecność.

"Prowadzimy rozmowy na różnym etapie zaawansowania na temat włączenia kolejnych obiektów do rodziny hoteli Focus. W naszych planach uwzględniamy również Warszawę, jednak na tym etapie nie możemy informować o konkretnych ustaleniach" - powiedział prezes.

Prezes dodał, że spółka przygotowuje się już do przebudowy biurowca przy uli. Bernardyńskiej w Bydgoszczy na hotel, który będzie posiadał blisko 90 pokoi. "Myślę, że do końca 2021 roku powinniśmy zakończyć przekształcenie tego budynku na hotel Focus" - podkreślił.

Obecnie trwają działania związane z przenoszeniem biur z ul Bernardyńskiej do nowego obiektu biurowo-handlowo-usługowej klasy A Immobile K3 przy pl. Kościeleckich blisko Starego Rynku w Bydgoszczy.

Zdaniem prezesa, model dzierżawy w jakim prowadzona jest sieć hoteli Focus powoduje, że nie można wykluczyć kolejnych otwarć np. w ciągu roku.

"Zakontraktowane jest aktualnie jedno otwarcie w 2019 (Lublin) i 2020 r. (Warszawa). W związku z modelem dzierżawy w jakim sieć najczęściej otwiera nowe obiekty, w każdym momencie możemy poinformować o zbliżającym się otwarciu. Rozważamy zarówno obiekty do wybudowania, wymagające przebudowy, jak i funkcjonujące dotychczas pod innym szyldem, więc okres od podpisania umowy do rozpoczęcia działania jest różny. W przypadku Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy było to zaledwie kilka tygodni" - powiedział Jerzy.

Obecnie w sieci Focus Hotels znajduje się 10 obiektów trzy- i cztero- gwiazdkowych.

Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

Marek Knitter

(ISBnews)