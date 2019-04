Fortuna miała 32% wzrostu przychodów w I kw. dzięki monetyzacji sponsoringu



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie skutecznie monetyzuje wcześniejsze inwestycje w sponsoring, dzięki czemu zanotowała 32% wzrostu przychodów r/r w I kw. 2019 r., poinformował prezes spółki Konrad Komarczuk.

"Rynek bukmacherski cały czas rośnie, co ważne nie tylko o nowych graczy, ale dotychczasowi wydają też coraz więcej. My rośniemy szybciej od rynku, ściągamy klientów z offshore i od konkurencji, choć trzeba odnotować, że offshore znów się wyraźnie aktywizuje" - powiedział Komarczuk na spotkaniu z dziennikarzami.

Podał, że bardzo interesującym zjawiskiem był bardzo dobry grudzień ubr. lepszy od czerwca, kiedy były mistrzostwa świata.

"Ubiegły rok w naszym wykonaniu obfitował w nowe sponsoringi i nowe produkty, dzięki czemu stajemy się coraz bardziej atrakcyjni dla klientów. Jak dyskontujemy nasze umowy sponsoringowe pokazuje m.in. dynamika wzrostu liczby aktywnych graczy, która wyniosła 28% r/r. Styczeń okazał się bardzo imponujący, a pózniej nasze wyniki poprawiła polska liga. Warte podkreślenia jest, że baza graczy przyrasta wolniej od przychodów, ponieważ rośnie wartość kuponu, szczególnie na zakładach live" - wymienił szef spółki.

Zaznaczył, że celem biznesowym w 2018 r. było istotne zwiększenie rozpoznawalności marki i cel ten spółka osiągnęła według danych Ipsos.

"Od strony produktu uważamy, że mamy najfajniejszy na rynku, jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu naszej aplikacji mobilnej i online. Ale to nic nie da bez rozpoznawalności. Dlatego inwestowaliśmy w reklamę, sponsoring i ich monetyzowanie" - wskazał Komarczuk.

Powiedział, że Fortuna przedłużyła współpracę z Legią Warszawa do 2022 r. Ponadto spółka jest tytularnym sponsorem rozgrywek I ligi piłkarskiej i współpracuje z Polskim Związkiem Narciarskim. Dodatkowo ma indywidualną współpracę z kolejnymi 5 klubami i sponsoring piłkarskich amatorskich rozgrywek Playarena.

"Cały czas robimy aktywności wokół tych sponsoringów. W efekcie liczba postawionych u nas kuponów wzrosła o 39% r/r na I ligę w sezonie 2018/2019. Odnotowaliśmy ok. 3 mln kuponów od początku bieżącego sezonu. Wartość przychodów wzrosła o 60%, a kwota wypłaconych wygranych to ok. 6 mln zł" - wymienił prezes Fortuny.

Dodał ponadto, że Fortuna nadal stawia na rozwój sieci stacjonarnej.

"Wbrew różnym opiniom ten kanał nadal się dobrze rozwija. Liczba graczy stacjonarnych rośnie. Mamy 18% średniego wzrostu sprzedaży we własnych punktach, również dzięki optymalizacji i zwiększaniu jakości sieci" - wskazał Komarczuk.

Według jego słów, sponsoring skoków okazał się znakomitą inwestycją.

"Przebudowaliśmy również ten produkt, zrobiliśmy zakłady live i pary. W efekcie zanotowaliśmy 48% wzrostu liczby kuponów w tym segmencie. Przyjęliśmy ok. 1 mln kuponów przez cały sezon. Liczba kuponów live wzrosła o 229% w sezonie 2018/2019 przy 145% wzrostu wartości przychodów z zakładów live. Łącznie w segmencie skoków mieliśmy 57% wzrostu przychodów w sezonie 2018/2019, a wypłaty wyniosły 7 mln zł" - wymienił szef Fortuny.

Jednocześnie segment mobile odgrywa coraz ważniejszą rolę w branży bukmacherskiej. Według informacji Komarczuka, Fortuna odnotowała 75% wzrostu wartości przychodów r/r w I kw. 2019 w tym kanale. Liczba aktywnych graczy wzrosła o 48%. „W tym segmencie jest nasz najbardziej wartościowy klient z relatywnie wysokim kuponem" - podsumował szef Fortuny.

Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie jest spółką zależną od Fortuna Entertainment Group, największego operatora zakładów wzajemnych w Europie Środkowej. Spółka Fortuna Entertainment Group jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)