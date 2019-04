Ursus: Jesteśmy dobrej myśli w sprawie podpisania umowy z NCBR



Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Ursus został poproszony o złożenie do 29 kwietnia br. całej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, poinformowała ISBnews wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała.

"Zostaliśmy poproszeni o złożenie całej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy do 29 kwietnia. Po naszym ostatnim spotkaniu jesteśmy dobrej myśli" - powiedziała Biała w rozmowie z ISBnews.

Jak wskazała, to nie jedyna szansa dla Ursusa na środki z NCBR.

"Jednym z naszych projektów badawczo-rozwojowych był elektryczny samochód dostawczy i chcieliśmy pozyskać finansowanie z NCBR na ten projekt, a de facto je pozyskaliśmy, przystępując do postępowania, jakie NCBR zorganizował. To, z czym się nie zgadzamy, jeśli chodzi o odmówienie nam możliwości podpisania kontraktu na dofinansowanie tego projektu, to uzasadnienie, że jesteśmy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jestem w stanie zrozumieć, że jest to pewne ryzyko, bo w takiej sytuacji spółka nie funkcjonuje w pełni komfortowo jeśli chodzi o płynność, ale w momencie, gdy zostaliśmy przez NCBR wyłonieni jako podmiot otrzymujący dofinansowanie, byliśmy już w tym postępowaniu i była to wiedza powszechnie znana. Trudno więc nam pogodzić się z faktem, że jak przychodzi do podpisania umowy to nam się z tego powodu odmawia, mimo że nic się nie zmieniło od momentu wyłonienia nas jako podmiotu otrzymującego dofinansowanie" - podkreśliła wiceprezes Ursusa.

"Podnieśliśmy tę kwestię w odwołaniu, które złożyliśmy w NCBR, bo nie widzę w tym racjonalnego uzasadnienia. Liczymy na rewizję stanowiska NCBR w tej kwestii. Wierzę, że mamy na to szansę, bo w drugim, dużym kontrakcie, na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego sytuacja wygląda bardzo dobrze" - podsumowała.

Ursus specjalizuje się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Jest notowany na GPW od 2008 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)