InPost ma umowę z MLP Group na wynajem powierzchni pod sortownię



Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - InPost i MLP Group podpisały umowę na wynajem nowoczesnych powierzchni w parku logistycznym MLP Poznań West, poinformowały spółki. Obiekt typu cross-dock o powierzchni 8 500 m2, realizowany w systemie built-to-suit, będzie oddany do użytkowania w III kwartale 2019 roku. To trzecia nowa sortownia, która będzie uruchomiona w związku z dynamicznie rosnącą liczbą przesyłek do Paczkomatów InPost oraz w ramach InPost Kurier.

"Bez wątpienia na decyzję firmy InPost wpłynęła dogodna lokalizacja parku MLP Poznań West. Nasze centrum logistyczne znajduje się w pobliżu drogi S11, autostrady A2 i w bardzo bliskiej odległości od lotniska. Kolejnym atutem jest realizacja projektu w formie BTS-u, w pełni uwzględniającego specyficzne wymagania klienta. Budynek magazynowy typu cross-dock umożliwi sprawny przeładunek, segregację i kompletowanie przesyłek. MLP Group wraz z budową obiektu BTS dla InPost rozpoczyna realizację małych modułów typu City Logistics. Magazyny powstaną w systemie spekulacyjnym i będą miały powierzchnię od 810 m2. MLP Group prowadzi już negocjacje z podmiotami zainteresowanymi ich najmem" - podkreślił leasing manager MLP Group Jakub Kaczorek, cytowany w komunikacie.

"W związku z dynamicznym rozwojem naszej sieci Paczkomatów oraz usług kurierskich podjęliśmy decyzję o wynajmie nowych powierzchni, które pozwolą nam jeszcze szybciej obsłużyć rosnące wolumeny przesyłek dystrybuowanych przez InPost. Poznań jest kolejnym krokiem w realizacji naszych założeń. Nowa powierzchnia parku MLP Poznań West będzie miała istotny wpływ na bezpieczeństwo operacyjne naszej firmy, zwiększy wydajność naszych placówek w województwie wielkopolskim. Nowy obiekt realizowany przez MLP Group spełnia wszystkie nasze wymagania. MLP Group doskonale rozumie nasze potrzeby, co było widać od samego początku rozmów" - dodał prezes InPost Rafał Brzoska.

MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - InPost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty InPost. Spółka była notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 do 2017 roku.

(ISBnews)