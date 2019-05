Od 1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na terenie całego kraju. Zgodnie z tym systemem należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje: BIO (kolor brązowy), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), a także odpady zmieszane.

Choć ogólne wytyczne, jak segregować śmieci, dostępne są na stronach rządowych (http://naszesmieci.mos.gov.pl), to przy niektórych rodzajach odpadów mogą się pojawiać wątpliwości.

Dlatego PAP zapytała Ministerstwo Środowiska o bardziej szczegółowe rodzaje produktów, które czasem trafiają na śmietnik. Przedstawiciele Ministerstwa Środowiska wskazali ogólne wytyczne związane z segregacją odpadów. Zaznaczyli jednak, że wyjątki lub bardziej szczegółowe wytyczne co do postępowania ze śmieciami może określić gmina.

*

Do pojemnika "BIO" trafiają:

- części roślin

- fusy z kawy i herbaty

- owoce

- skorupki jajek

- słoma, siano i trociny

- warzywa

- zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych

*

Do pojemnika "Metale i tworzywa sztuczne" trafiają:

- Aluminiowe wieczka

- butelki PET

- etykiety z folii termokurczliwej

- folia aluminiowa

- folia opakowaniowa

- foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu

- garnki, blachy do pieczenia

- kapsułki po kawie

- kartony po napojach

- koperty z folią bąbelkową

- metalowe nakrętki od słoików, kapsle

- nakrętki od słoików

- opakowania po jogurcie

- plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości

- produkty z biodegradowalnego plastiku

- produkty z gumy i kauczuku

- puszki po napojach, konserwach

- styropian

- tubki po paście do zębów

- woreczki foliowe

Tego nie wyrzucamy: akumulatory, baterie, płyty CD czy DVD, zużyty sprzęt elektroniczny i AGD, butle gazowe, amunicja, plastikowe pojemniki, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowe zabawki, opakowania po farbach, lakierach i olejach, opakowania po aerozolach.

Wskazówki:

- opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć - o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca

- jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć

- z kopert z folią bąbelkową można - choć nie trzeba - odedrzeć papier wyrzucić go do pojemnika na papier

- aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników

- butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki

*

Do pojemnika "Papier" trafiają:

- czasopisma, ulotki

- kartonowe pudła i opakowania

- kartony po jajkach

- papier, karton, tektura

- pudełka po pizzy

- rurki po papierze toaletowym i ręcznikach

- torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego)

- zeszyty

Tego tu nie wyrzucamy: okładki książek, papier pokryty tworzywem sztucznym, papier lakierowany lub zabrudzony, tłusty, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, papierowe worki po nawozach i materiałach budowlanych, paragony ze sklepu.

Wskazówki:

- jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych

- zabrudzone/zatłuszczone części papieru - np. pudełek po pizzy - odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane

- z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek

- z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy - np. okładki czy ramki

*

Do pojemnika "Szkło" trafiają:

- butelki po napojach i żywności

- opróżnione słoiki bez nakrętek

- szklane opakowania po kosmetykach

Tego tu nie wyrzucamy: ceramika, doniczki, porcelana, szkło okularowe i żaroodporne, znicze z zawartością wosku, żarówki, świetlówki i reflektory, opakowania po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, lustra i szyby

Wskazówki:

- Opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na tworzywo pojemnika

- słoików nie trzeba ich myć, o ile gmina wyraźnie tego nie zaleca

*

Do pojemnika "odpady zmieszane" trafiają:

- gąbki, szmatki

- kurz z odkurzacza

- maszynki do golenia

- mięso, ryby, resztki zwierzęce

- nabiał, ser, jaja

- niedopałki papierosów

- odchody zwierząt

- olej do smażenia

- paragony ze sklepu/bankomatu

- pergamin

- piasek

- plastikowe opakowania po tłuszczu

- porcelana, fajans

- produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata)

- produkty skórzane, futrzane

- torebki po herbacie

- włosy, sierść, pióra

- zatłuszczony papier

- zapalniczka (pusta)

- zbite naczynia, szklanki, kieliszki

- zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne

- zużyte ubrania, tekstylia, obuwie

- żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt

Tego tu nie wyrzucamy: odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, baterie, akumulatory, lekarstwa, odpady medyczne, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wskazówki:

- zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne, a papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane. Rozwiązanie zależy od gminy

- w niektórych gminach jest możliwe - choć niewskazane - wyrzucanie nabiału, sera, jaj do pojemnika na odpady BIO

*

Do kanalizacji trafiają:

- woda z prysznica, zlewów, toalety (w tym papier toaletowy)

- odchody (również zwierząt)

- woda z rynien

- woda z prania

Tego tu nie wyrzucamy: środki chemiczne, leki (!), artykuły sanitarne: bandaże, pieluchy lub tampony, fusy od kawy, olej, piasek, resztki jedzenia, niedopałki papierosów, ręczniki papierowe

*

Jako "elektroodpady" należy traktować zużyte:

- elektroniczne urządzenia biurowe: komputer, monitory, telefony,

- elektroniczny sprzęt do rekreacji: zabawki z elektroniką, projektor, radio, telewizor, magnetowid i kasety itp.

- kable

- narzędzia: wiertarka, piła elektryczna, kosiarka itp.

- nośniki danych: płyty CD, kasety, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci,

- urządzenia AGD: żelazko, suszarka do włosów, zmywarka, ekspres do kawy, klimatyzacja, kuchenka, lodówka, lampa, mikser, maszyna do szycia, golarka, lampa stojąca, odkurzacz, zamrażarka, toster, pralka

Tego tu nie wyrzucamy:

- urządzenia zasilane benzyną (kosiarka, piła łańcuchowa)

*

Jako "odpady wielkogabarytowe" traktujemy:

- materace

- stare meble

- wyroby tapicerskie

- zabawki dużych rozmiarów

Tego tu nie wyrzucamy: urządzenia AGD, sprzęt elektryczny, elektroniczny (pralki, lodówki, kuchenki), materiały budowlane, remontowe, wanny, umywalki, grzejniki, muszle toaletowe, okna, drzwi, duże kartony, opony samochodowe

*

Do pojemników na odzież trafiają:

- czyste i dające się ponownie użyć ubrania

- połączone w pary obuwie

- zabawki

- pościel

- ręczniki

*

Do pojemników na leki wyrzucamy:

- leki w blistrach, butelkach, słoiczkach

Tego tu nie wyrzucamy: papierowe opakowania leków i ulotki

*

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:

- baterie

- nieopróżnione opakowania po środkach czystości

- opony

- środki chemiczne

- świetlówki

W niektórych gminach nowy sposób segregacji odpadów zacznie obowiązywać dopiero kiedy wygasną tam umowy na odbieranie czy zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.).