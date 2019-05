Podczas wiecu w San Remo na północy Włoch szef MSW oświadczył: "26 maja odbędzie się referendum" na temat polityki Ligi.

"To nie są wybory europejskie. Obudźcie tych, którzy jeszcze śpią, jeśli macie nadzieję na coś nowego. Tam, gdzie rządzi Liga, widać to"- mówił Salvini.

Apelował do wyborców: "Musicie pomóc nam zostać pierwszą partią w Europie, by pójść odzyskać klucze do naszego domu".

"To będzie referendum między życiem a śmiercią, między wolną Europą a państwem islamskim, opartym na prekariacie i strachu"- podkreślił Salvini kilka godzin później w czasie następnego wiecu wyborczego w Fossano na północy kraju.

Ostatnie sondaże opublikowane we Włoszech przed wyborami do Parlamentu Europejskiego wskazują, że Liga zdobędzie ponad 30 proc. głosów, najwięcej spośród wszystkich ugrupowań. W ciągu dwóch tygodni przed wyborami we Włoszech nie wolno już publikować sondaży.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)