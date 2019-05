Źródło: PAP

Poranny ruch uliczny w Londynie, w tle The Heron Tower, 30.11.2012źródło: Bloomberg autor zdjęcia: Chris Ratcliffe

Brytyjsko-amerykański ekonomista Angus Deaton, nagrodzony w 2015 roku Noblem z ekonomii, ostrzegł we wtorek, że Wielkiej Brytanii grozi, podobnie do tego, co stało się w USA, wzrost nierówności na poziomie płac, zdrowia i edukacji, osłabiający demokrację.