„Złoty jest słabszy niż jeszcze kilka dni temu, co jest w mojej ocenie przede wszystkim +zasługą+ sporu handlowego amerykańsko-chińskiego. W pewnym sensie podąża za parą USD/CNY” – powiedział PAP Biznes strateg rynku walutowego PKO BP Jarosław Kosaty.

Kosaty dodał, że spodziewa się „stabilizacji EUR/PLN wokół 4,30-4,31 w ciągu najbliższych dni”.

„W nieco dłuższej perspektywie, do końca czerwca, uważamy, że EUR/PLN może znaleźć się na poziomie 4,28-4,29” – powiedział.

W przypadku głównej pary walutowej EUR/USD Jarosław Kosaty oczekuje stabilizacji w perspektywie kilku dni wokół poziomu 1,12.

„Wypracowanie porozumienia amerykańsko-chińskiego lub rosnące nadzieje na jego wypracowanie mogą przyczynić się do tego, że na koniec czerwca EUR/USD osiągnie poziom 1,14” – powiedział Kosaty.

W środę GUS podał szacunek wzrostu gospodarczego w I kw. 2019 r. PKB wzrósł o 4,6 proc. rdr wobec konsensusu 4,5 proc. i wobec wzrostu o 4,9 proc. w IV kw. 2018.

GUS podał ponadto, że inflacja za kwiecień wyniosła rdr 2,2 proc. wobec odczytu wstępnego 2,2 proc. i po 1,7 proc. w marcu.

Po majowym posiedzeniu RPP podtrzymała, że w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego, a prezes NBP A. Glapiński powiedział, iż „możliwe jest, że pod koniec roku CPI zbliży się do 3,5 proc., ale nie ma w tym nic niepokojącego, bo potem spadnie”.

W czwartek uwagę inwestorów mogą przykuwać m.in. odczyty o bilansie handlowym w UE za marzec oraz dane o inflacji bazowej rdr w Polsce za kwiecień.

RYNEK DŁUGU

„Spadki rentowności SPW obserwowane w ostatnim czasie w dużej mierze za nami. Uważamy, że do końca tego miesiąca rentowność obligacji dziesięcioletnich ustabilizuje się wokół 2,80 proc., przy minimalnych wzrostach na środku (do 2,20 proc.) i na krótkim końcu krzywej (do 1,65 proc.)” – powiedział PAP Biznes strateg rynku stopy procentowej PKO BP Arkadiusz Trzciołek.

Strateg PKO BP zwrócił uwagę, że na zachowania inwestorów wpływać mogą w najbliższym czasie trzy kluczowe czynniki: stan negocjacji handlowych amerykańsko-chińskich, nadchodzące wybory do europarlamentu i informacje płynące z Włoch.

„Po wczorajszej wypowiedzi wicepremiera tamtejszego rządu podczas środowych notowań rentowność włoskich dziesięciolatek wynosiła 2,77 proc., a polskich 2,81 proc., czyli prawie się zrównały” – dodał Arkadiusz Trzciołek.

Lider współrządzącej Włochami Ligi, wicepremier Matteo Salvini powiedział we wtorek, że rząd gotów jest przekroczyć unijny limit deficytu budżetowego wynoszący 3 proc. PKB, jeśli miałoby to doprowadzić do spadku poziomu bezrobocia w kraju.

Zdaniem Arkadiusza Trzciołka dalsze, luźne podejście do reguł fiskalnych może mieć bezpośrednie przełożenie na zachowanie się długu na rynkach bazowych, głównie niemieckich bundów.

„W takim scenariuszu zakładałbym co najmniej ustabilizowanie się rentowności bundów na obecnym, najwyższym od lipca 2016 roku, poziomie” – powiedział Trzciołek.

Na rynkach bazowych rentowność niemieckich 10-latek spada do -0,104 proc., a amerykańskich idzie w dół do 2,384 proc.