BNP Paribas BP zamknie ok. 140 placówek w br., nowa e-bankowość w III kw.



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska zamknął do końca marca br. 109 placówek i planuje, że w całym roku będzie to ok. 140. Bank zmodernizował też 36 oddziałów w I kw. i kontynuuje ten proces, poinformował prezes Przemek Gdański.

"Zamknęliśmy do końca marca 109 placówek od czasu fuzji prawnej. Do końca marca 36 placówek działało w nowym, dygitalnym formacie. Na dzisiaj jest ich 56 i to będziemy kontynuować. Jeżeli od 1 listopada do końca marca zamknęliśmy 109 placówek, to widać gołym okiem, że ten proces toczy się w sposób systematyczny i dynamiczny" - powiedział Gdański podczas konferencji prasowej.

"Chcemy zamknąć około 140 placówek w całym roku" - powiedział prezes.

Gdański poinformował, że w trzecim kwartale bank wdroży nową platformę bankowości internetowej dla klientów.

"Ona jest obecnie w fazie testowania. To pokryje nam największą lukę jakościową, którą mamy. Platforma zepnie wszystkich klientów bankowości detalicznej" - powiedział prezes.

Bank obsługiwał 3 728 tys. klientów na koniec I kw. br., co oznacza wzrost o 35,4% w skali roku. Liczba klientów spadła o 1,3% w ujęciu kwartalnym, co było związane z m.in. z procesem zamykania nieaktywnych rachunków.

Sprzedaż kont osobistych wzrosła o 38% r/r i zwiększyła się o 4,3% w ujęciu kwartalnym.

Liczba użytkowników GOmobile&Mobilny Portfel wzrosła o 234% r/r do 331 tys. na koniec I kw.

Na koniec marca BNP Paribas Bank Polska posiadał 585 oddziałów bankowości detalicznej i biznesowej oraz 95 punktów obsługi klienta. Zatrudnienie w grupie wyniosło 10,9 tys. etatów na koniec I kw.

BNP Paribas Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

