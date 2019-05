11bit studios podejmie pierwsze decyzje ws. produkcji kolejnych 2 gier w II półr



Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - 11bit studios deklaruje, że w II półroczu 2019 roku można oczekiwać pierwszych decyzji dotyczących produkcji dwóch kolejnych tytułów, które trafią na rynek po grze „Projekt 8", poinformował prezes Grzegorz Miechowski.

"Równoczesna produkcja kilku tytułów znacznie przybliży 11 bit studios do realizacji średnioterminowego celu, czyli jednej premiery własnej gry rocznie" – wskazał Miechowski, cytowany w komunikacie.

Aby zwiększyć potencjał produkcyjny spółka prowadzi intensywną rekrutację nowych pracowników, również na stanowiska menedżerskie.

"Celem na ten rok jest, żeby zwiększyć zatrudnienie do 140-150 osób. Po pierwszych miesiącach roku wszystko wskazuje na to, że ten cel jest w naszym zasięgu" – podsumował prezes 11 bit studios.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)