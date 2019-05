Lokum Deweloper nabył dwie nieruchomości we Wrocławiu pod 500 lokali



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Olczyk Lokum 15 - spółka w 100% zależna od Lokum Deweloper - nabył dwie nieruchomości gruntowe we Wrocławiu za łączną kwotę 3,64 mln zł, podał Lokum Deweloper. Na nieruchomościach przy ul. Stoczniowej planowana jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego dla ok. 500 lokali, w postaci budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, lokalami usługowymi oraz niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

"Olczyk Sp. z o. o. Lokum 15 S.K.A. - spółka w 100% zależna od emitenta, której przedmiotem działalności jest realizowanie przedsięwzięć deweloperskich zawarła w dniu 22 maja 2019 r. dwie umowy nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych: nieruchomości 1 wraz z własnością położonych budynków, stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności, położonej we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej nr 79, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32, o powierzchni 2,4482 ha oraz nieruchomości 2, która jest niezabudowaną nieruchomością gruntową, położoną we Wrocławiu przy ul. Stoczniowej, AM-13, obręb 0068 Zakrzów, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 33/2, o powierzchni 0,4020 ha" - czytamy w komunikacie.

Finalizacja transakcji była możliwa z uwagi na nieskorzystanie przez Skarb Państwa - Prezydenta Wrocławia wykonującego zadania Starosty w Mieście Wrocław z prawa pierwokupu, podano również.

Zakup nieruchomości został sfinansowany ze środków własnych kupującego.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)