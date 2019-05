BAH otrzymał zaproszenie do negocjacji przedłużenia umowy importerskiej z JLR



Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - British Automotive Polska (BAP) - spółka zależna od British Automotive Holding (BAH) - otrzymał od Jaguar Land Rover Deutschland (JLR) - spółki będącej importerem marki Jaguar Land Rover w regionie europejskim - zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w sprawie przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej, podał BAH.

W przesłanym do BAP dokumencie JLR wskazał, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji jest zwiększenie planu sprzedażowego samochodów Jaguar Land Rover z obecnych 3 310 do 4 370 sztuk w roku fiskalnym 2019-2020 (01.04.2019-31.03.2020), podano w komunikacie.

"Emitent informuje, że zamierza podjąć z JLR rozmowy w zakresie przedłużenia obowiązywania umowy importerskiej. Jednocześnie emitent wskazuje, że przedłużenie umowy importerskiej nie jest pewne i nie zależy jedynie od emitenta, ale również od warunków na jakich będzie mogła zostać przedłużona umowa importerska, które zostaną przedstawione przez JLR w toku prowadzonych rozmów, a także od wyniku przeprowadzonych negocjacji" - czytamy dalej.

Umowa importerska zawarta 31 maja 2016 r. została wypowiedziana 6 sierpnia 2018 r. Zgodnie z treścią wypowiedzenia umowa wygasa 1 sierpnia 2020 r.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)