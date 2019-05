Pieskow powiedział, że na temat Putina powstała wielka liczba książek, parodii, marionetek i karykatur. "Prezydent nie czytał książek o sobie i nie oglądał karykatur. Nie chciałby być w żaden sposób do nich podobny - niech to one go naśladują" - powiedział rzecznik.

Kanał BBC 2 zapowiedział komediowy program typu talk-show zatytułowany "Tonight With Vladimir Putin" ("Wieczór z Władimirem Putinem"), w którym umownym gospodarzem programu jest trójwymiarowa animowana postać, przypominająca rosyjskiego prezydenta. W stworzeniu tej postaci zastosowano animację komputerową wykorzystującą technologię przechwytywania ruchów, a rolę wymyślił i zagrał aktor i komik Nathaniel Tapley.

Do realnego prezydenta Rosji odnosi się nadana przez BBC na Twitterze zapowiedź programu, w której animowana postać wspomina o prawdziwym fakcie z życia gospodarza Kremla, tj. pracy w radzieckim KGB w latach 80. XX wieku.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)