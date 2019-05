"Gratuluję premierowi Modiemu wyborczego zwycięstwa BJP i jej sojuszników. Liczę na pracę wraz z nim na rzecz pokoju, postępu i dobrobytu w Azji Południowej" - napisał Khan na Twitterze.

Wcześniej w czwartek pakistańska armia poinformowała o przeprowadzeniu próby pocisku typu ziemia-ziemia Shaheen II, co - jak pisze Reuters - jest "możliwym ostrzeżeniem" pod adresem Indii. Według strony pakistańskiej rakieta ma zasięg do 1,5 tys. km i może przenosić ładunki nuklearne.

Napięcie w relacjach między Indiami i Pakistanem gwałtownie wzrosło, gdy pod koniec lutego indyjskie lotnictwo zaatakowało na terytorium pakistańskim obóz szkoleniowy islamistycznego ugrupowania Jaish-e-Mohammed (JeM - Armia Mahometa). Był to pierwszy taki atak od 1971 roku. JeM przyznało się do dokonania 14 lutego samobójczego zamachu bombowego, w którym zginęło 40 członków indyjskich paramilitarnych sił policyjnych w spornym Kaszmirze. JeM chce przyłączenia do Pakistanu indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir. Delhi uważa, że władze pakistańskie były zamieszane w ten atak, czemu Islamabad zaprzecza. W przeszłości Indie i Pakistan stoczyły trzy wojny o kontrolę nad Kaszmirem.

Według niepełnych jeszcze wyników zakończonych w niedzielę wyborów parlamentarnych w Indach BJP wraz z sojusznikami będzie miała prawdopodobnie powyżej 340 mandatów w liczącej 535 osób Izbie Ludowej, co oznacza, że znacząco poprawi dotychczasowy stan posiadania. Główna partia opozycyjna - Indyjski Kongres Narodowy - wraz z sojusznikami może liczyć na 87 mandatów, a jej lider Rahul Gandhi już uznał swoją porażkę.(PAP)

