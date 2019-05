MIR: Fundusze UE zmniejszyły lukę rozwojową Polski Wschodniej o 1: 5



Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - W ramach polityki spójności UE zrealizowano na terenie pięciu województw Polski Wschodniej ponad 57 tys. projektów o wartości ponad 206 mld zł, poinformowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIR). Polska Wschodnia odrobiła 1/5 dystansu rozwojowego w stosunku do pozostałych państw członkowskich UE, a jej PKB per capita wynosi blisko 50% średniej unijnej.

"15 lat Polski w Unii Europejskiej to czas dynamicznych zmian strukturalnych. Śmiało możemy powiedzieć, że jednym z obszarów, gdzie zmiany te widać najwyraźniej, jest właśnie Polska Wschodnia. To tu, dzięki krajowym i regionalnym programom finansowanym z funduszy europejskich, zrealizowano wiele istotnych inwestycji - nie tylko z punktu widzenia gospodarki Polski i województw ale przede wszystkim ułatwiających codzienne życie mieszkańcom makroregionu. Dziś Polska Wschodnia to miejsce, w którym żyje się lepiej, z dobrymi warunkami dla nowych inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości, z rozwiniętą bazą turystyczną, przyciągającą turystów z kraju i zza granicy. Choć wiele już zmieniono, makroregion nie ustaje w działaniach na rzecz rozwoju. Dlatego odpowiedź na pytanie 'czy w Polsce Wschodniej warto mieszkać, pracować i inwestować?' może być tylko jedna - tak" - powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.

Realizacja Programu Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 przyczyniła się do utworzenia około 20 tys. miejsc pracy w Polsce Wschodniej i zrealizowane inwestycje stanowiły bazę dla kolejnego Programu Polska Wschodnia na lata 2014- 2020, który skupia się na wzroście konkurencyjności i innowacyjności makroregionu, podał resort.

"Inwestycje funduszy europejskich, które zmieniły Polskę Wschodnią (wskazania regionów):

- RPO: Budowa i uruchomienie regionalnego międzynarodowego portu lotniczego Olsztyn-Mazury w Szymanach k. Szczytna,

- RPO: Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A (Świdnik)

- PO RPW: Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień - w woj. lubelskim,

- PO IiŚ: Budowa drogi ekspresowej S7 Gdańsk - Warszawa - Kielce - Kraków - Rabka Zdrój w woj. świętokrzyskim, RPO: Dostawa taboru kolejowego - EZT do obsługi połączeń regionalnych w woj. świętokrzyskim,

- PO RPW: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (szybki internet),

- PO RPW: Uruchomienie kompleksu naukowo-dydaktycznego Zalesie - Regionalne centra innowacji i transferu technologii produkcji, przetwarzania oraz marketingu w sektorze rolno-spożywczym (Uniwersytet Rzeszowski),

- PO RPW/ RPO: Utworzenie 3 parków naukowo-technologicznych w woj. warmińsko-mazurskim,

- PO RPW: Rozbudowa i modernizacja Targów Kielce,

- PO RPW: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo,

- RPO: Budowa mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego,

- RPO: Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur w Kielcach,

- RPO: Budowa Centrum Spotkań Kultur w Lublinie" - podano także.

(ISBnews)