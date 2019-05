Rafako: PGE GiEK wydała świadectwo zakończenia budowy bloku nr 5 w Opolu



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Rafako otrzymało informację o wystawieniu przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - świadectwa zakończenia realizacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole, co jest równoznaczne z przekazaniem bloku nr 5 do eksploatacji, podała spółka.

"Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji odbyło się przed terminem wskazanym w aneksie do Umowy z dnia 10 października 2018 r., na mocy którego zmianie uległ termin przekazania do eksploatacji bloków nr 5 (do 15 czerwca 2019 r.) i 6 (do 30 września 2019 r.)" - czytamy w komunikacie.

Blok nr 5 jest częścią umowy z dnia 15 lutego 2012 roku na budowę bloków energetycznych nr 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole realizowanej przez konsorcjum w składzie Rafako, Mostostal Warszawa i Polimex-Mostostal oraz GE Power, , który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum. Łączna wartość kontraktu to 11 mld zł netto.

"Termin przekazania do eksploatacji bloku nr 6, który został wyznaczony zgodnie z Aneksem na 30 września 2019 r., pozostaje bez zmian" - czytamy dalej.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)