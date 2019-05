iFun4All ma umowę z LTP dot. ekranizacji gry 'Serial Cleaner'



Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - iFun4all podpisał umowę z Legendary Television Productions (LTP). Dotyczy ona prawa opcji, na mocy którego producent dokonał rezerwacji prawa do ekranizacji gry "Serial Cleaner", podała spółka.

Podpisanie umowy z LTP to kolejny krok w kierunku wyprodukowania serialu telewizyjnego na podstawie gry "Serial Cleaner". Zgodnie z umową, hollywoodzkiemu producentowi wyłączne prawo opcji przysługiwać będzie za jednorazową opłatą przez okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy za dodatkową opłatą. Po skorzystaniu z prawa opcji wytwórnia nabędzie prawa autorskie do skradanki z wyłączeniem zachowanych przez spółkę praw do dalszej dystrybucji i sprzedaży, promowania i reklamowania, oraz wydania, sprzedaży i dystrybucji dalszych wersji (sequeli i prequeli). Za sprzedaż praw autorskich do gry iFun4all otrzyma jednorazowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie w postaci tantiem z dochodów pochodzących z wykorzystania gry przez Legendary, podano.

"Współpraca z APA okazała się strzałem w dziesiątkę. Dzięki ich doświadczeniu w branży oraz profesjonalnym negocjacjom udało się nam podpisać umowę z tak renomowanym producentem jak Legendary. W wyniku jej zawarcia jako pierwsza spółka w Polsce mamy szansę na ekranizację naszej gry. Jest to niebywałe osiągnięcie, które potwierdza, że nasze dotychczasowe kroki były słuszne, a sam 'Serial Cleaner' może okazać się czymś więcej niż tylko wysoko ocenianą grą. To kolejna umowa ze znaczącym, globalnym partnerem, którą udało się nam się podpisać w ostatnim czasie" - powiedział prezes IFun4all Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Legendary Television Productions to spółka-córka jednej z największych wytwórni kinowych Legendary Entertaiment, odpowiedzialnej za takie tytuły jak trylogia "Mroczny Rycerz" Christophera Nolana, "Jurassic World", "300" czy nadchodzący "Detektyw Pikachu". Legendary Television Productions specjalizuje się w produkcji seriali telewizyjnych zgodnych z jakością i filozofią całej grupy kapitałowej. Ma na swoim koncie realizacje zarówno dla amerykańskiej telewizji ("Colony"), jak i platform dystrybucyjnych takich jak Netflix ("Love") i Amazon ("The Expanse"), wskazano również.

Premiera gry "Serial Cleaner" na platformie iOS planowana jest na 20 czerwca, przypomniano.

13 marca br. spółka informowała, że amerykańska Agency for the Performing Arts (APA) została jej reprezentantem w przemyśle rozrywkowym, filmowym i telewizyjnym w zakresie ekranizacji gry "Serial Cleaner".

iFun4all to niezależny producent gier wideo. Firma powstała w 2009 r. jako spółka córka Bloober Team. Od 2014 roku spółka tworzy gry z segmentu mid-core. Specjalizuje się w tworzeniu tytułów wykorzystujących "Real World-Data" - informacje ze świata rzeczywistego, które wpływają na rozgrywkę. Akcje spółki zadebiutowały we wrześniu 2016 roku na rynku NewConnect.

(ISBnews)