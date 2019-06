Wokół stołecznym klubie rozpoczął się już sezon plotek transferowych i spekulacji, którzy piłkarze zasilą kadrę. Na razie wzmocnieniu uległa kadra menedżerska. Z ustaleń „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że w ostatnich dniach zasilił ją Tomasz Siemieniec, który będzie odpowiadał za rozwój biznesu.

Przez dekadę kierował dziennikiem gospodarczym „Puls Biznesu”. Był z nim związany od powstania w 1996 r., pięć lat później został wicenaczelnym, a następnie awansował na szefa całej redakcji.

Z naszych informacji zbliżonych do klubu wynika, że Siemieniec ma odpowiadać m.in. za dywersyfikację przychodów klubu poprzez rozwój działalności komercyjnej. Co to znaczy?

– Stadion to nie tylko murawa i trybuny, ale także loże, miejsca spotkań biznesowych i konferencji. Chodzi o budowanie i poszerzanie środowiska biznesowego skupionego wokół Legii. Wiele klubów na świecie ma wokół siebie de facto klubu biznesowe. Na meczach już dzisiaj spotykają się przedstawiciele polityki, biznesu, kultury i świata sportu. Są kibicami, sprowadza ich sport, a mogą też robić razem biznes – mówi nasz rozmówca.

Tomasz Siemieniec współtworząc przez przeszło dwie dekady dziennik gospodarczy był m.in. autorem cyklu spotkań „Czas na patriotyzm gospodarczy”, który gościł premierów, ministrów i prezesów największych prywatnych i państwowych spółek. Rozpoznawalność gazecie zapewniały też akcje, rankingi i nagrody dla mikro, małych i średnich firm jak „Gazele Biznesu” czy podmiotów notowanych na warszawskim parkiecie – „Giełdowa Spółka Roku”.

– To są setki kontaktów biznesowych, budowanych i utrzymywanych przez lata relacji, które były bezcenne dla „Pulsu”, a teraz powinny przełożyć się na przychody naszego klubu – uważa nasz rozmówca.

Nowe projekty biznesowe stołecznego drużyny mają opierać się o wyniki szerokich badań zleconych przez kierownictwo klubu. Wynika z nich, że największa i najbardziej zaangażowana emocjonalnie w Legię grupa sympatyków to bardzo aktywne, chętnie wydające pieniądze na zakupy i rozrywkę osoby między 30. a 45. rokiem życia, z wyższym wykształceniem i wysokimi zarobkami.

– Wyniki obalają stereotypy i pokazują, że Legia jest bardzo dobrze odbierana poza Warszawą i Mazowszem, co sprawia, że jest to silna marka ogólnopolska, z wysokim potencjałem biznesowym – podkreśla nasz rozmówca.

