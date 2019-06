Rank Progress: Sąd we Wrocławiu uchylił decyzję dyrektora IAS na korzyść spółki



Warszawa, 13.06.2019 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu rozstrzygnął przedmiotową sprawę dotyczącą przewalutowania na korzyść Rank Progress, uchylając decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, w sprawie o sygn. akt I SA/Wr 1243/18, podała spółka.

"Obecnie emitent oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku. Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu służy skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)