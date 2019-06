"Region nie potrzebuje nowych powodów do destabilizacji i napięć, dlatego wysoka przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (Federica Mogherini) ponawia wezwanie do maksymalnej powściągliwości i unikania prowokacji" - powiedziała jej rzeczniczka Maja Kocijanczicz.

"Gromadzimy informacje o tym incydencie" - poinformowała.

Wcześniej w czwartek z dwóch tankowców w Zatoce Omańskiej ewakuowano łącznie 44 członków załóg - poinformowali armatorzy tych jednostek. W jednym przypadku na pokładzie doszło do eksplozji i pożaru, w drugim do bliżej nieokreślonego incydentu i uszkodzenia kadłuba.

To już drugi taki incydent w ciągu miesiąca na tym strategicznym akwenie. Na początku maja u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich doszło do "ataków sabotażowych" na cztery statki handlowe, w tym saudyjskie tankowce. Do ataków nikt się nie przyznał, ale doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton obwinił o nie Iran. Teheran odrzuca te oskarżenia.

Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif powiedział w czwartek, że incydent z dwoma tankowcami "jest bardzo podejrzany", gdyż doszło do niego akurat, gdy premier Japonii Shinzo Abe spotkał się w Teheranie z najwyższym przywódcą duchowo-politycznym Iranu, ajatollahem Alim Chameneiem "na obszernych i przyjaznych rozmowach".

Abe jest pierwszym japońskim przywódcą, który odwiedza Iran od czasu rewolucji islamskiej w 1979 r. Celem jego wizyty jest m.in. podjęcie próby zmniejszenia napięcia między Teheranem a Waszyngtonem, powstałego po wycofaniu się w maju ub.r. USA z umowy nuklearnej światowych mocarstw z Iranem. (PAP)