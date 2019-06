Nowi pracownicy będą pracować m.in. w przygotowywanym do otwarcia centrum logistyki w Pawlikowicach w województwie łódzkim.

Amazon działa w Polsce od 2014 r. W tym czasie firma stworzyła w pięciu centrach logistyki e-commerce ponad 14 tys. stałych miejsc pracy. Do tej pory zainwestowała w naszym kraju ponad 4 mld zł.

We wtorek Amazon poinformował, że od początku lipca podwyższy stawki godzinowe we wszystkich swoich centrach logistyki e-commerce w kraju: w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz obu centrach we Wrocławiu. Pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 20 zł brutto za godzinę pracy, kierownicy zespołów - od 25zł brutto.

"Chcemy zawsze być pracodawcą pierwszego wyboru, dlatego każdego roku, w drugim kwartale, dokonujemy przeglądu pensji. Cieszymy się, że wzrosną one również w tym roku. Podwyżki obejmą pracowników zatrudnionych na cały etat, pół etatu, a także sezonowo" – poinformował wiceprezes ds. operacyjnych Amazon na Europę Steven Harman.

Podwyżkę, podobnie jak w poprzednich latach, poprzedziła analiza pensji i benefitów ponad 150 innych pracodawców, działających w regionach, gdzie funkcjonują centra Amazon.

Regionalna dyrektor HR Amazon Marta Dworowska poinformowała w przekazanym PAP komunikacie, że poza wynagrodzeniem podstawowym osoby zatrudnione w Amazon otrzymują także m.in. premię specjalną za frekwencję indywidualną i produktywność zespołu.

W powstającym w Pawlikowicach szóstym centrum logistyki Amazon pracę ma znaleźć ponad 1 tys. osób. Nowe centrum ma liczyć 45 tys. m kw. Poza centrami logistyki e-commerce Amazon posiada też w Polsce Centrum Rozwoju Technologii w Gdańsku i oddział Amazon Web Services w Warszawie.

Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. Działa od 1994 r., należy do pionierów w sprzedaży przez Internet.

