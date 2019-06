BBI Development skrócił obecny program skupu akcji własnych do 19 czerwca



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - BBI Development zdecydował o zakończeniu dotychczasowego programu skupu akcji własnych, w związku z zamierzonym podjęciem uchwały o umorzeniu akcji własnych, co nastąpić ma na zwyczajnym walnym zgromadzeniu 25 czerwca 2019 r., podała spółka. Stosownie do uchwały zarządu termin zakończenia dotychczasowego programu skupu określono na 19 czerwca (dotychczasowy termin zakończenia to 30 czerwca).

"Dotychczasowy program skupu akcji własnych przewiduje, iż skup akcji własnych zakończy się w dniu 30 czerwca 2019 roku. Na dzień 25 czerwca 2019 roku zwołane zostało zwyczajne walne zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziano umorzenie akcji własnych nabytych w toku obecnie trwającego programu skupu akcji własnych. Operacja umorzenia akcji własnych wymaga, aby na dzień podjęcia uchwały o umorzeniu akcji własnych, wszystkie akcje własne, nabyte w ramach programu skupu akcji własnych i podlegające umorzeniu, były zapisane na rachunku papierów wartościowych należącym do emitenta. Uwzględniając terminy rozliczenia transakcji przez KDPW, ostatnim dniem realizacji programu skupu akcji własnych przed ich umorzeniem powinien być dzień 19 czerwca 2019 roku. Dlatego też termin zakończenia dotychczasowego programu skupu akcji własnych został wyznaczony na ten właśnie dzień. Po tym dniu emitent nie będzie dokonywał nabycia akcji własnych w ramach dotychczasowego programu" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie BBI informuje, że nabywanie akcji własnych będzie możliwe, jednak już na podstawie nowego programu skupu akcji własnych, jeżeli walne zgromadzenie upoważni zarząd do uchwalenia i realizacji nowego programu.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) od 1997 r.

(ISBnews)